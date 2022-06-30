2歲男童遭比特犬狂咬頭面5分鐘縫200針　狗主承認咬人惡犬有前科

泰國1名2歲幼童在保母和4歲的哥哥陪伴下在住所附近散步，其間被1隻超過70公斤重的比特犬攻擊，瘋狂噬咬超過5分鐘，導致下巴骨折、頭部有開放性創傷及臉頰有嚴重撕裂傷，總共縫了200針。當地不少居民在門外安裝了閉路電視，記錄了整件意外的經過，有人將意外片段上傳到網絡，引起社會輿論。由於涉事狗隻並非首次傷人，市民要求當局盡快行動。



泰國1名2歲幼童在保母和4歲的哥哥陪伴下在住所附近散步，其間被1隻超過70公斤重的比特犬攻擊，瘋狂噬咬超過5分鐘。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發於6月20日下午4點，泰國南芭堤雅2名分別4歲及2歲的法藉男童在保母陪伴下在住所附近的社區散步，3人沿着兩邊的獨棟住宅緩慢前行。此前，1名泰藉女子曾打開前門扔垃圾，但返回屋內時卻未有關上大閘。當3人步行至該泰藉女子的住所時，屋內飼養的1隻黑色比特犬突然狂吠衝出，撲向那名2歲的幼童，將其咬至重傷。惡犬體重逾70公斤，就算數名成年人輪番上前協助也無法制伏牠，整個過程歷時超過5分鐘。最後男童被附近鄰居救出時，已鮮血淋漓，失去意識。

有鄰居家門的閉路電視拍到整個過程，鄰居把影片上傳到社交平台。從片段可見，當時保母帶着年幼兄弟經過1所閘門敞開的的住宅時，屋內的比特犬對着門外的他們吠叫。此時，3人停下腳步，4歲的哥哥回頭觀察情況。1隻沒有戴狗帶的巨型比特犬突然急速從屋內衝出，哥哥及時閃避，而狗隻率先撲向雙手作驅趕姿態的保母，2歲的弟弟則驚恐地走近保母。這時惡犬改變目標，從後撲倒弟弟，逼使他翻身後，噬咬他的頭及面部。

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當時，屋內1名女子，據悉是狗主的女傭工，亦衝出嘗試拉開狗隻，但全無作用。不管女子和幼童的保母如何拉扯，比特犬仍然死咬着男童的下巴超過1分鐘。女子其後強行抱起犬隻，男童起身逃跑，但女子不敵巨犬重量及力量鬆了手，這時巨犬再次撲倒男童，展開新一場撕咬。

有數名男鄰居聽到呼救，前往協助，其中一人從車廂拿出木板衝上前，先撃打惡犬然後利用木板隔開牠及男童。男目擊者67歲的頌吉（Somkiat）聽到慘叫就拿着棍棒上前幫忙，將牠逼離男童身上，「我衝出房子查看發生什麼事，然後就看到了那隻狗在攻擊男童」。同樣有份幫忙的39歲鄰居傑特（Jet）則表示，「狗主需要很小心及確保拴住了牠，牠是那麼的暴力」。

由於男童被狂咬超過5分鐘才獲救，已經倒地奄奄一息。1名男子抱起他遠離狂暴的惡犬，而狗隻被另1名男子控制在角落。保母慌忙上前抱走幼童，他原本白色的上衣已被鮮血染得通紅，頭向一側垂下。男童下巴骨折、頭部有創傷和臉頰有嚴重撕裂傷口，他首先被送到市醫院接受緊急治療，但因傷勢嚴重，隨後再被轉送到曼谷芭堤雅醫院接受進一步治療，總共縫了200針。目前男童情況穩定，但仍在深切治療部留醫。

據了解，狗主是1名泰藉女子，與其非泰藉丈夫結婚後育有子女，1家居住在該單位內，事發時男戶主在外地工作不在家中。狗主承認，在本次事件以前，涉事的比特犬已經有2次咬傷人的紀錄。是次因為狗主出門扔垃圾未有關上閘門，才導致該比特犬有機可乘，幼童的父母對事件極其憤怒，已經到警局控告狗主未有妥善約束狗隻。

附近居民表示事發當日的晚上下過暴雨，但沖刷不走現場血迹，到了翌日地面仍是血迹斑斑。他們要求當局交代會否檢控狗主及如何處理涉案狗隻，而警方就表示要先等待男童的醫療報告才有進一步行動。由於相關影片在網上瘋傳，加上在芭堤雅除了經常有野狗聚集及群體攻擊行人外，亦時常有狗主遛狗時不為狗隻套上狗帶引發意外，有民眾表示無法再忍受，並要求當局盡快行動。

（綜合）