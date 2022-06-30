老公欲移民英國　港媽列5大顧慮掙扎：為細路放棄自己同上一代？

「係咪有考牌嘅父母就一定揀移民？唔移民就係罪人？」移民潮掀起全城討論，有港媽發文指，其丈夫很想移民英國，認為「為咗下一代應該要走」，但她卻指出移民的5大顧慮，不但要放棄本來專業由低做起，又怕未能適應外國生活，亦擔心丈夫並非神隊友，到時孤立無援。她感嘆問「係咪一定要為咗細路，而放棄自己嘅理想同上一代？」，言論引起一眾網民熱議。



港媽認為下一代固然重要，但「但上一代係咪就唔使理？」，很難狠心丟低他們置之不顧。（資料圖片）

該港媽日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，長文大呻自己對移民的想法。她指丈夫很想移民英國，不時提起「識得邊個邊個又走，邊日又要去farewell」、「邊個又問我哋拖住兩件細嘅點解仲未走？」等話題，幾乎每日洗腦式播放移民英國人士的YouTube影片，「好似想話我知，全世界都走，得我賴死喺度」，令她感到困擾，「有冇人理解過我有顧慮嘅原因？」。

她指自己是1個在職媽媽和專業人士，現在的工作需要讀書、實習、考牌才獲得，無論性質內容、工時工資或人事關係都頗滿意現狀，但如果移民外地，不但要重新經歷讀書、實習、考牌的過程才能做回老本行，而且亦未能得找回1份有固定上班時間及方便照顧小孩的工作。至於轉行由低做起，港媽坦言自己沒那麼瀟灑，「十年寒窗終於有少少成就，突然間由零開始，又要重新為事業打拼，我呢刻仲未可以跨過心理關口」，而且「試下嘅機會成本太高」。

港媽自言並非適應力強的人，「自幼稚園升小，升中，再到升大學，每次我啲情緒都會或多或少受到困擾，需要學校社工、老師或親友輔導我一輪先得」，因而對適應外地生活信心不大，「天氣、衣食、交通，個人都係認為香港更勝一籌，好似我咁怕凍，唔識煮飯又唔識揸車，去到英國要適應嘅嘢又多幾樣」。她又表示，丈夫不是「神隊友」，平時一有時間只會玩電話或打機減壓，對着小孩都是機不離手，找他幫忙都要三催四請，怕到外地更沒有人救援，「冇長老又冇工人姐姐幫忙緩衝下，老公又繼續係咁的話，我一個人冇晒緩兵點搞？」。

另外，港媽亦指希望小朋友能熟悉母語廣東話及學習中華文化，但如果去到英國就沒動力學，亦不能學以致用，「我唔係反對細路去外國留學，只係大嗰個而家先讀幼稚園，我想等佢哋對自己語言同文化有基本認識先，再送佢哋去外國擴闊眼界，難道有錯？」。

最後，丈夫強調「為咗下一代應該要走」，她認為下一代固然重要，但「但上一代係咪就唔使理？」，很難狠心丟低他們置之不顧，「平日顧兩個細嘅，都已 經冇咩時間盡孝。如果直頭遠走高飛，連見面飲個茶都做唔到，我覺得自己好不孝」。

她無奈感嘆道，「，究竟呢一刻唔舉家移民，係咪等於推小朋友落火坑？係死路一條？我唔想做千古罪人」。

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港媽的分享引起網上熱議，有網民認為每個人都有自己考慮的情況，「唔好畀啲人情緒勒索你話移民一定係對仔女好」，又指「點解一定要走先係好？如果唔想走，將來都可以送小朋友出去讀書，無問題喎」、「最緊要唔好衝動」、「路永遠唔止一條，睇各個人點行」。

但另有網民批評，港媽只顧着自己，「你句句都係我我我我，你問心留香港係咪為小朋友最好啦，你係唔能夠為小朋友放低自己香港嘅嘢」、「見到好多藉口，老實啲講唔捨得份人工咪算」、「而家有能力唔走，到時如果仔女埋怨你做乜要留時，記得唔好呻」。