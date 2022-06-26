移民英國6個月不適應想回流　港人嘆2事陷兩難掀激辯：玩死自己？

【移民英國／回流】近年不少港人移民，惟未必人人都能夠適應異地生活。有港男於討論區發文，指其同事移民英國6個月後說自己不適應當地生活，有意回流，惟由於已賣了香港的房產，加上在英國買了樓，令他進退兩難。帖文引來網民熱議，有網民認為「唔適應咪返嚟囉！」，但也有網民表示「短時間一來一回，根本係玩死自己」，建議樓主同事多住一段時間，「住下住下就慣啦」。



近年不少港人移民，惟未必人人都能夠適應。（gettyimages）

該港男於香港討論區發文，指出其同事移民到英國6個月，「話唔適應，想回流」，惟由於對方「香港賣咗樓，英國買咗樓」，令他進退兩難。

不過樓主明言，如果同事現在回流香港，「又要賣英國樓，返來又要買返（香港樓）」，而且在香港亦未必可以即時找到工作，故對同事的決定並不看好。

該港男於香港討論區發文，指其同事移民到英國6個月，「話唔適應，想回流」，惟由於對方「香港賣咗樓，英國買咗樓」，令他進退兩難。（資料圖片）

帖文引來網民激辯，有網民認為移民是個人選擇，「唔適應咪返嚟囉！」，認為回到香港可先租樓住見步行步，「當旅居英國六個月，返嚟勤力工作便可」、「英國樓呢兩年升唔少，一來一回，話唔定仲有賺」。

但也有大批網民認為短時間內一來一回是「玩死自己」，建議可多住英國一段時日，「住下住下就慣啦，新生活之下總會經過嘅階段」、「其實真係冇必要返嚟，移咗民去英國又買賣樓」、「萬事起頭難，慢慢嚟過多幾年就會適應喇」、「過咗去就唔好返嚟」、「佢英國摟係咪full pay？如果係，同返香港冇分別」。

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