愛愛到一半竟叫錯前度名　女友當場爆喊男跪求安撫方法　網民：無

情人眼裡容不下一粒沙，如果另一半在恩愛時喊出前任的名字，有辦法原諒嗎？



一名網友便在討論區分享，自己喊出前度女友名字後，女友立即哭得很傷心，也不肯接受他道歉，並強調「就不知道為什麼叫錯了，現在是真的很愛我女友」，跪求高人指點解救辦法。

網民一聽紛紛叫樓主放生 點圖睇睇原文全文同網友留言▼▼▼

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「我來抱怨自己的，拜託大家救救我！我昨天做了一件很智障的事，不管我怎麼道歉我女友就是不肯原諒我。昨天我跟女友%%到一半的時候我不知道為何叫錯名字，對她叫成我前女友的名字！當下她直接傻眼問我你剛是叫我ＸＸ（前女友的名）嗎？我也馬上承認我叫錯了對不起！然後我女友就直接哭了，哭得很傷心的那種，之後不管我怎麼道歉她都不理。我想請問大家我該怎麼辦？我是真的確定我沒在想我前女友了也分手一年多了，這期間完全沒聯絡，但就不知道為什麼叫錯了，現在是真的很愛我女友，可是不管怎麼解釋她都不想聽，可以請各位大人幫我想想辦法嗎拜託了。」

網民怎麼看？「要看你的金庫大小了XD」「有關感情問題一律建議分手。」「你為什麼還活著？」「你有毛病。」「分手吧~你們分手吧~」「笑死活該。」「你心裡根本還有前女友。」「如果你跟女友%%的時候，她叫別的男生的名字，你也不能接受吧？」

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