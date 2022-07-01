港媽教小二仔整蛋糕做家務　分享媽媽群被鬧：咁細個篩麵粉肺有事

教育子女有千百種方法，對錯與否並不能妄下定論。有名港媽於網上發文表示，兒子今年讀小二，她早前於媽媽通訊群組分享與兒子一同製作蛋糕的照片，卻被1名媽媽指斥「咁細個畀小朋友篩麵粉，會搞到佢肺有事喎」，讓她大感無奈，嘲諷「出街夠多塵，你唔困住個細路喺屋企？」。她又說，再有次她於群組分享兒子讀幼稚園2年級起，她會教導做些簡單的家務，如摺衣服、洗碗等，卻被其他媽媽批評「小學已經咁多功課，仲叫佢做家務，做死佢呀？」，她無奈道：「難道只係興趣班先係有益，做家務係累死個仔嗎？」



有港媽於網上發文表示，她早前於媽媽通訊群組分享會教讀小二的兒子製作蛋糕及做家務，卻被一眾媽媽批評做法有問題。（《反起跑線聯盟》劇照）

港媽投稿至fb專頁「生仔要考牌系列」表示，她早前於媽媽通訊群組分享與兒子一同製作蛋糕的照片，其中1張照片是兒子篩麵粉及將生果切粒，卻引起了一眾媽媽議論，除有人批評篩麵粉會令小朋友肺有事，亦有媽媽批評「咁早畀佢拎刀，遲早會隊親佢呀」。她大呼「大佬呀！唔好咁黐線啦」，指出1個月才與兒子製作一兩次甜品，亦並非每次也會用麵粉，而兒子所用的刀是兒童專用膠刀，「隊唔死，又鋸唔傷，仲鈍過你棚牙呀！」。

她又分享1件更「激氣」的事，她曾於群組提到兒子讀幼稚園2年級起，她會教導做些簡單的家務，如晾曬、收及摺衣服、掃地、收及洗碗等，幾名媽媽立即指責「畀佢學係藉口，實質係自己可以唔使做家務，咩都隊晒畀個仔」、「小朋友唔使咁早學，大個啲上中學先教都冇問題」、「小學已經咁多功課，仲叫佢做家務，做死佢呀？」。

她指出，家務人人有份，她與老公下班後都會做家務，「每人負責少少好過分咩？我冇隊晒畀佢做喎」，又認為若到兒子讀中學才教做家務，「你仲踢得郁佢先講啦，你覺得佢呢個年紀會唔會聽你支笛？」。

批評投稿者的媽媽指出，「小學已經咁多功課，仲叫佢做家務，做死佢呀？」。（《反起跑線聯盟》劇照）

對於小學多功課的問題，她表示不會分很多家務給兒子做，基本是每天吃完飯後幫忙收碗及洗少許碗、摺好自己的衣服、星期六或日幫忙一起掃地。她認為「小學多功課，咁係咪一年365日都咁忙？」，反斥一些家長既然口說多功課又忙，卻星期一至五都帶小朋友學拉丁舞、非洲鼓、拼音班、踢足球、畫畫，星期六日才可休息，反問「興趣班（計埋來回時間）同每日淨係摺衫、收碗、洗碗，邊樣用嘅時間多啲？難道只係興趣班先係有益，做家務係累死個仔嗎？（利申：我仔淨係學琴）」。

由於與其他媽媽價值觀不同，她直言「我早就退出咗個群組十世啦，做好自己算，我都唔知呢個年代究竟我先係怪獸家長，定佢哋先係」。

不少網民認同樓主做法，表示「屋企個個都有份，當然要學做家務，嘰嘰趷趷嗰堆根本就係自己都要工人湊嘅巨嬰，呢啲智障群組都係少入為妙，會拖低自己智商」、「嗰班老母就算數啦，佢哋淨係識培育港孩」、「我覺得小朋友由細開始學做家務係好事，唔通好似依家啲十幾歲咁，除咗打機，乜都唔識好咩」、「有興趣班嘅話我會掉佢野外求生添」、「香港啲怪獸家長堅好好笑，叫佢哋睇下MasterChef Junior，人哋小學生已經煮嘢勁過大人」。