黑金！搬家想丟嫲嫲陳年老甕　驚揭內藏醃40年菜脯　原來勁值錢！

發現啡黑色古物，原來是「黑金」？台灣有網民因搬家翻出陳年老甕，原以為裏面的醃菜已壞掉想整個丟了，但被媽媽阻止，驚覺是嫲嫲生前醃製的陳年菜脯，「保守估計36年以上，沒意外40年」，保存良好條條啡黑紋理清晰。許多人提醒他是挖到寶，陳年菜脯有「黑金」之稱，「40年超級貴」，以往有台媒報道，陳年菜脯1斤叫價由1800元至上萬台幣（約470至2600港元）都有。



網民發現嫲嫲留下的老甕，差就想丟被媽媽阻止，裏面竟是有40年歷史的菜脯。（fb群組「爆廢公社」圖片）

樓主在facebook群組「爆廢公社」發文，最近搬家時發現1個老甕，原以為裏面的東西已經壞掉，打算直接整瓶拿去丟，未料「我媽說丟了我奶奶晚上會來找我」，原來是嫲嫲生前醃的菜脯，留了給爸爸，保守夠估計醃了36年以上，「沒意外40年了」，年紀比他還大。

照片所見，老甕看上去很有歷史，菜脯一條條啡黑色，紋理鮮明看起來保存良好。他聽說陳年菜脯吃了對咳嗽和氣管好，「可是年輕一輩都說不吃了，好難哦」。

網民發現嫲嫲留下的老甕，差就想丟被媽媽阻止，發現裏面是有40年歷史的菜脯。（fb群組「爆廢公社」圖片）

許多網民高呼「挖到寶了，越老越值錢」、「超級珍貴的食材」、「那是黑金耶，好險被媽媽攔截」，更有不少人留言說「想買」，「這個程度已經變成中藥了」、「老菜脯煮雞湯對身體很好」，教路如果真的不要，中藥行應該會收購。

陳年菜脯有「黑金」和「窮人人蔘」之稱，過去有台媒報道，老菜脯要經年累月製作，每斤價格由1800到上萬台幣都有，老菜脯要醃15年才變深褐色、20年後才變黑色，由於製程會用鹽漬法來發酵，令細菌脫水無法存活，耐鹽性菌株會成優勢菌種，令腐敗菌無法生存，反而會產生許多營養，包括膳食纖維、鈣、鐵待，也有抗氧化功效。

（facebook群組「爆廢公社」）