家長叫買飯陪私補學生食　女大學生提1要求被拒：會唔會太過份？

不少大學生有幫人補習賺取生活費，日前有女大學生發文，表示私補學生的媽媽傳來訊息稱因為工作緣故，不能照看孩子用餐，希望她能幫忙買飯陪孩子食完再上堂，亦會把飯錢連同補習時薪一併結算。該女生決定答應，但就提出1個要求，最後遭家長拒絕，令她氣結。



有女大學生在討論區表示，私補學生的家長希望她能在補習前幫忙買飯，早點到陪小朋友食飯，她提出按時薪計算遭拒。（《大叔的愛》劇照）

該名女大學生在Dcard發文，稱其一向有兼職私人補習，現時幫某學生補英文已有半年。該小朋友學習態度良好，她與其家長亦相處融洽。由於孩子現在正值暑假，家長便安排她周一至周五每日上門補45分鐘的英文及輔導功課。

近日樓主收到家長的訊息，表示因為要工作無暇顧及孩子用膳，所以想樓主補習時順便幫孩子買飯盒，「最近佢whatsapp我：『想問你每日可唔可以早少少上嚟，順便幫佢（學生）買個飯盒，幫我睇住佢食飯，之後再上堂。飯錢我會再畀你。』」

樓主認為沒有問題，並提出要按時薪計算收回陪食飯的半小時人工，但遭到拒絕，「點知佢阿媽話：『陪佢食飯都收錢？』」。樓主認為對方要求自己用私人時間陪學生食飯的要求不合理，遂嬲爆問網民：「私補家長有咁嘅要求，會唔會太過份？」。

有網民就覺得樓主要求合理，補習老師並非保母，沒有職責陪學生吃飯。（《上流寄生族》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主要求按時薪收費無錯，而且補習老師並非保母，又指責該家長太吝嗇，「又唔係保姆，一係就畀多個鐘頭錢，佢真係好孤寒」、「笑死！犧牲私人時間同佢個小朋友食飯點解唔使錢」、「返工如果咁啱無客，老細都要出糧㗎。一樣道理，叫得人返工就係要出糧㗎啦」。

亦有人表示自己也遇過學生家長有同樣要求，但因為家長包其用餐費，所以沒有另算工資，「我都試過，不過個家長好識做，話叫我買埋自己個份一齊食」、「我試過家長煮埋我飯，叫我陪佢個仔食，慳返餐都幾開心」，另有人覺得重點是與家長及學生的關係，「睇你同個學生關係好唔好啦，小朋友係要照顧」、「如果個家長好人嘅，小小要求都無問題嘅」。