九肚山家庭日薪$800請「萬能姨姨」　日做6小時家務兼補習教琴

入得廚房，出得廳堂，似乎是一般人對家務助理的期望，但如果還要高學歷兼懂音樂，會否太誇張？1則招聘告示近日在網上流傳，指有中產家庭誠徵1名「萬能EE（姨姨），除了日常家居清潔外，還要幫7歲兒子補習及教琴，「文武雙全」下做6小時僅得800元，而列出的應徵者條件更被網民狠批「離地」：「好少落山，唔知物價。」



1則招聘告示近日在網上流傳，指有中產家庭誠徵1名「萬能EE（姨姨），除了日常家居清潔外，還要幫7歲兒子補習及教琴。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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Facebook專頁「HongKong CarCam」早前分享1則招聘告示截圖，指1個住在沙田九肚山的家庭希望聘請1名「萬能EE（姨姨）」，在實用面積達千呎的單位內工作，每周1天，逢星期六或日，由早上8時至下午2時，6小時日薪800元。

「萬能姨姨」職責及要求▼▼▼

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至於工作內容方面，除了基本日常家居清潔，還要幫7歲兒子補習、睇功課，及教他鋼琴或小提琴，而告示亦要求工作期間佩戴口罩、自行攜帶衣服入屋更換，以及已接種至少一劑疫苗。

網民看完告示列出的工作內容後都直呼誇張，「請萬能俠唔係請姨姨喎」，批評出手太低，「800蚊教琴同補習都唔夠畀」、「初級鋼琴45分鐘都兩三百啦，仲同你做清潔？」，又指4小時要清潔全屋再加換床單熨衫，根本是不可能任務，揶揄屋主住在九肚山，「好耐冇落山唔知市價」。

同場加映：貿易公司請文員 返5日半仲要外勤月薪僅呢個數 網民批人工離地

打工仔搵工難，要找到薪金及待遇也合意的工作更難。有網民近日於討論區發文，分享在勞工處網頁看到的1則招聘廣告，顯示有貿易公司出價月薪9000至10000元聘請文員，要求每星期上班5.5日，除了負責文書工作外更要兼顧外勤事務。不少網民批評相關公司刻薄，不禁慨嘆物價不斷上升，但薪金仍停留於30年前的水平。



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同場加映：1間建築公司今年初聘請私人司機，要求具10年駕駛經驗、懂得兩文三語及熟悉本港道路等，要求多多但月薪僅為7000至9000元，而且獲聘者每周更需上班6日、每日6小時。不少網民批評涉事公司的聘請條件刻薄，直指「人工仲低過做譚仔」，質疑會否有人求職。



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有網民於facebook撰文，表示希望可以招聘兼職家務助理，一星期工作4天，每日工作4小時，主要負責買餸煮飯包2餐。樓主出價月薪4500元，但有不少網民質疑出手太低，而且要在有限時間內買餸再煮好2餐，猶如廚藝比賽一樣，「不如你自己做返算啦」。



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有港媽竟以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，照顧其7歲兒女，每日工作3.5小時，職責還包括為家庭準備午餐和晚餐，以及清潔家居。不少網民批評港媽開價過低，現時市價至少都過百元，最無奈的是中間落場1小時不計鐘，直言：「邊有人肯做？」

