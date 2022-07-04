恐怖影片瘋傳｜男子健身房舉重甩手　槓鈴砸頸「當場對折」極驚嚇

做運動健身有益身心，但都要量力而為！網上近日瘋傳一段恐怖影片，巴西一名年輕男子舉重時，嘗試把槓鈴舉過頭頂，但疑似力量不足加上重心不穩，男子跌倒並被槓鈴重重擊中後頸位置，出現驚悚身體「對折」畫面，倒地不起。



網上近日瘋傳一段恐怖影片，巴西一名年輕男子舉重時，嘗試把槓鈴舉過頭頂，但疑似力量不足加上重心不穩，男子跌倒並被槓鈴重重擊中後頭位置。（影片截圖）

綜合當地媒體報道，事件於上月24日發生。從網上流傳的片段見到，該名赤裸上身的巴西年輕男子，於福塔雷薩（Fortaleza）一間健身房訓練舉重，初時十分順利，他成功把地上的槓鈴舉到胸前，詎料當他嘗試把槓鈴舉過頭頂時，疑似力量不足以支撐，加上重心不穩，隨即往後跌倒。

更甚者，槓鈴亦應聲脫手掉下，並重重擊中男子的頸部和背部，他的身體隨即對前「對折」反彈，痛苦呻吟倒地不起，劇烈顫抖，場面十分驚嚇。

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男子之後被送院治療，據報將會進行手術，但未有透露詳情傷勢。涉事健身房則表示，會盡全力幫助他，又祈禱他能夠康復。