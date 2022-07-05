阿仔大學畢業愛打機無心工作　阿媽問點勸導　律師：比較想開導你

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位媽媽，其實我沒有想開導他，我比較想開導你。因為一個成年人，如果他不願意去改變他自己，誰開導都沒用。人生，大部分的時候都是自己有天突然想通了而已，而不是誰真的開導了他。或者是，他被社會「教會」了某些事情以後，他就覺得該改變了。

例如你親愛的兒子。

他成年了、念完大學了、當完兵了、介紹過工作給他了。從法律上來看，他是個有完全行為能力、責任能力的人。一個成年人，他的生活費，應該要靠自己賺取、不應該繼續無償的住在你家裡、他的電動與電腦應該自己出錢買、他要做什麼工作，都跟你無關。關於人生的練習題，他都得要自己選擇與面對，跟你一點關係也沒有。

因為他是你兒子，跟別人不一樣？那麼，兒子兩個字前面要不要加上寶貝？

成年的兒子，你不可能照顧他一輩子。如果要照顧他一輩子，你有自己的人生，你要為他而活，還是為自己？他沒工作，你擔心、他沒伴侶，你很擔心、他有伴侶，你也擔心、他生孩子，你還是擔心、跟老婆吵架，你更擔心，你是要忙到甚麼時候？他甚麼時候要負起自己該盡的義務與責任？他玩手遊的錢，應該也是你付、定期給他零用錢，跟嫌他工作太累的女友出去玩，應該也是你出的錢吧？

台母呻兒子終日在家打機無份工做得長，唔知點可以教好他。（《愛回家之開心速遞》劇照）

基於親情，要你立刻、完全、放下他，當然有困難。可是你不能讓他養成「甚麼事情都幫他安排好」的習慣。更何況，找不到工作，你還讓他住在家裡，這是很恐怖的，比台南美術館裡的還要恐怖。兒子會跟你要錢、會對你生氣、會情緒勒索你、讓你歡喜讓你憂。台南美術館裡的，你知道它們是假的。但是住在你家的那個男人，卻是真的。房客還會付房租，兒子會付甚麼？也沒有滿滿的愛啊！他對於你，已經愛理不理了，不是嗎？

下雨了，沒傘的孩子，才會拼命奔跑。許多孩子，在未成年之前，就已經開始自力更生，他們在這個社會上，反而活得很好。你得要讓他在社會上嘗嘗，「口袋裡只有100元、明天的房租不知道在哪裡、手機再不繳錢就要被停話、中餐還沒著落，只能吃白吐司過一星期」的生活，他就會知道，世上只有工作好，不做的孩子吃不飽。

裝睡的人叫不醒，你的寶貝是開導不了的，能開導他的，只有這個社會。當你讓他體會到現實的殘酷，他就會修正他的工作態度。如果他反省不了，那麼，那也是他的問題，不是你的。未來他因為社會的教育，而因此走偏，要負責任的還是他自己，畢竟，有許多人面對的條件比他更差，但仍然堅強的走過來，而且始終是個好人。

他確實是你兒子，但是你已經完成你對他的保護教養義務了。媽媽的責任只有到20歲，剩下的就是親情。但是真正的親情，不是幫他解決問題，而是讓他自己去面對，在他盡力了以後，自己還有能力，就扶他一把。沒能力，也只能祝福他，這才是讓他成長的方式。

開導他，是社會的事，你的責任是把他趕出去。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）