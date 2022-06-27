人夫上班累無做家務湊仔　不明為何激走老婆　離婚律師：潛在客戶

文：呂秋遠 台灣律師

（編按：台灣1名人夫在社交平台群組《靠北老婆》發文，大數老婆的不是，指在職的老婆不用加班，回家又有奶奶幫忙湊小孩，而自己卻要加班，工作很累，想有點私人時間打機及與朋友外出輕鬆一下，也會被老婆埋怨。他自覺對老婆很好，吵架又不頂嘴，可是早前當她又再發脾氣鬧他不幫手湊仔時，忍不住回罵了，結果老婆嬲到帶着孩子回娘家，台夫不認為自己有錯，還怨老婆在添煩添亂。）

這位兄台，其實我不知道你是真心想得到解答，亦或是發洩情緒而已。然而，從眾多的路人回應裡，你應該已經知道，代誌不是你這個查甫人（臺灣閩南語「男人」的意思）想的這麼簡單。基於你太太已經是我潛在的客戶了，趁她還沒有來諮詢我之前，在網路上給你一些中肯的建議。否則，往後只能在法庭裡對你說了。



台灣1名人夫在社交平台群組《靠北老婆》發文大數老婆的不是，而自己卻沒有錯，惹網紅律師鬧爆。（Facebook圖片）

你沒錯！你怎麼會有錯？

太太喜歡發脾氣，特別是生完小孩後，更是如此，你怎麼會有錯？

她平常要上班工作，下班雖然要繼續做家事，但有你媽幫她帶孩子，即使她週休二日還要繼續做家事，你怎麼會有錯？

工作輪三班，還得要加班，狗都沒你累，犧牲自己睡覺的時間玩遊戲，出門跟朋友聊天，只不過要一點私人時間，你怎麼會有錯？

薪水你賺的、你掌管，她要用錢就找你拿，你怎麼會有錯？

小孩不是她的，是你的，她一個人顧小孩，你每天兩點一線上班工作，兩個人「分工合作」，你怎麼會有錯？

你平常忍氣吞聲不回嘴，只不過忍不住吼了她，要她回娘家，這只是一時情緒而已，她卻當真了，你怎麼會有錯？

回娘家也就算了，你媽卻追殺你，要你把小孩，不是老婆帶回來。她都不為你想，你怎麼會有錯？

結婚七件事，你覺得自己都仁至義盡了，是這樣吧？好的。只要你能理解下面我說的這些問題，你或許不會有錯。

呂秋遠指既然夫婦都要上班，憑甚麼下班以後只有老婆要做家務。（《春夜》劇照）

首先，婚前她就喜歡發脾氣，你為什麼還要跟她結婚？如果她在婚後，更喜歡發脾氣，你有沒有想過，生孩子，對於一個女人來說，到底帶來什麼樣的生理與心理上的變化？

頻尿、漏尿、嗜睡、失眠、胃食道逆流、半夜腳抽筋、腰酸背痛、痔瘡、水腫、肚皮妊娠紋、肥胖、大量掉髮、皮膚劇癢、口腔流血、口臭、掉牙。

先這樣就好。這些症狀是發生在你身上，還要要背一顆在體內的鉛球，至少8個月，夏天好熱、冬天好冷，行動不便，腦袋昏沉，你可以？

其次，你們兩個人都上班，憑甚麼下班以後，就是她要做家事？你媽幫她帶小孩？這真是笑死人，你手斷了嗎？你不能一起帶？你不能一起做家事？

好好好，我知道你很累。但是，這年頭誰不累？坦白告訴你好不好，在家比加班要累，你可以理解嗎？

你不能，對吧？你以為在家超級輕鬆，沒錯吧？先生，拜偷，加班只要看老闆的臉色，但至少還有同事可以聊、妹仔可以虧。在家呢？她在家要看你老母的臉色，只有嬰仔可以聊，可惜，嬰兒給她的回應，大部分都是哭，小部分是笑，只有在睡覺的時候才是天使，其他時候都是惡魔。

跟惡魔還有婆婆在一起，比加班輕鬆？你一定是誤會了什麼。信不信，週休二日，她寧願去加班？反正你在家也是廢人。

妻子放工回家後還做家務照顧孩子，要求丈夫幫忙卻不得要領，一怒之下返回外家。（《82年生的金智英》劇照）

第三，你要私人時間是不是？那麼，她的私人時間呢？工作很累，想要有私人時間不為過，但是每個人都想要有，可惜結婚有小孩以後，就是很難有。你要滑手機玩遊戲、跟朋友聊天打屁，那請問你，她什麼時候可以有這種機會？她下班以後可以有嗎？講難聽點，你就是比她多了加班時間而已，跩什麼拽？大家都要出外賺錢，你要私人時間，那麼她可以晚上不要顧小孩做家事，去跟朋友喝咖啡嗎？

不行，小孩誰顧？！你腦海裡答案出來了，對不對？再問你一次，你的手、腳還有腦，怎麼了？

第四，賺錢了不起，她也可能有跟你拿點錢。只不過，我想請教你，她下班以後，繼續在家加班、照顧小孩，你給了多少加班費？如果她平常時薪200元，加班費的計算，是兩小時內給1.33倍，第三小時開始給1.67倍，請問你覺得你該給多少才夠？對了，週休二日給雙倍，別忘記了。

沒給足，為什麼她要加班，你不用？

第五，小孩是誰的？小孩當然不是隔壁老王的，是「你們」的。你們，就是你跟你的太太，不是你，也不是她，更不是你媽。如果，你覺得小孩跟你姓，就是你的，那麼她為什麼要幫你照顧小孩？是領你多少保母費？「幫」你生、「幫」你養、「幫」你帶，你只要出兩億的精子，還有出一張嘴，這樣難道公平嗎？你兩點一線上班很委屈，難道她上班是三角形或是正方形嗎？有你這種老公，誰敢不兩點一線？不然等著你罵、你媽念、小孩哭嗎？

第六，你平常忍氣吞聲？我看你是漠不關心吧？她念你，是要你幫忙，罵你也是。你如果有自覺，不是沉默不語，而是身體力行。平常念你也沒用，你還會以為自己很委屈，然後突然爆發怨念，要人家回娘家，要我也回去啊！誰想繼續在你家當女婢？你還真以為你家就是全家嗎？

台夫指被老婆怨唔幫手湊仔，解釋因為工作要加班，下班已很累。（《BB來了》劇照）

最後，你竟然只是因為你媽天天追殺你，要你把小孩帶回來，所以你才開始緊張，會不會太遲鈍？等等，你只是因為媽媽想看孫子，不是你想孩子吧？沒有她，你可以天天跟朋友聊天、手遊隨時上手，沒人要你做家事、顧小孩，也沒人念你、沒人脾氣不好，超爽的，對不對？

你媽照顧你，照顧得很好嘛！要老婆幹什麼？

這位兄台，古代人說，「結婚以後，就會有責任感了。」這真是天大的誤會，許多人，這輩子都不會有責任感，只是婚姻來了，逼得他必須面對另一個人，還有跟這個人生下來的孩子，所以「假裝」自己「可能有」責任感。可惜，這種東西，沒有就是沒有，婚姻不會教會你有責任感，而是把你人生當中最糟糕的缺點暴露出來而已。

責任感，沒有就是沒有，結婚不會就突然變有。

所以，這位兄台，如果單身，我覺得你沒有錯。真要講你有錯，就是你不該結婚與生小孩。沒有婚姻與孩子，其實你的生活品質，可以非常好。上班認真做，下班爽爽過，媽媽還會照顧你，這種人生多好？

離婚、孩子監護權給你前妻，定時付扶養費，以後就可以天天開心了，放手，好嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）