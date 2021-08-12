被同居男友每日檢查衣着才可出門　女生追問原因後即搬走：好變態

如果遇到控制慾太強的另一半，相處時或會透不過氣來。有香港女生網上發文訴苦，指每日都要被同居男友檢查衣着，才可以出門，面對愈來愈過份的要求，她忍不住追問男友為何要這樣做，結果1句解釋致樓主即時搬走考慮分手。



有香港女生網上發文訴苦，指每日都要被同居男友檢查衣着，才可以出門。（《聽見你的聲音》劇照）

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該女生在香港討論區以「一齊得越耐越發現男朋友越有問題」為題發文，指與男友同居後，每日都被檢查外出衣着，如不符合其標準就要更換，初時以為男友是怕她被「睇蝕」，但後來追問下驚悉令人難以接受的原因▼▼▼

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男友的言論令樓主相當不滿，當晚已執拾行李搬回家住，更直言考慮分手，又指「呢樣嘢都唔係缺點咁簡單，可直接話係變態」。

帖文一出即引起網上熱議，不少網民都認為男友的說法令人難以接受，操控慾超強，「小心啲，以後如果你唔聽佢話會有暴力傾向」；有人亦「感同身受」，直言「同呢啲人拍拖，好似坐監咁」、「好多男人都會將女朋友私有化，就連女友俾其他男人𥄫下佢哋都覺得反感」。

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不只是控制慾強的情人令人透不過氣，如果另一半有潔癖，同樣讓人難以相處▼▼▼



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保持整潔是美德，但過份清潔或會對別人造成不便。有網民在討論區分享，指女友有嚴重潔癖，家中不能存在「粉狀」物品如餅乾碎，銀紙都要清洗過才使用，平日入屋要將全部衣服除掉，而最近發生2件事更讓樓主大感崩潰▼▼▼



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