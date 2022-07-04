打風遇外籍乘客去石澳　的士司機企硬加$200　歪理稱無違法引熱議

每次打風期間，不少需要外出的市民也會選擇乘搭的士，而「例牌加價」也幾乎成為慣例。上周五回歸日颱風暹芭襲港，有的士司機於8號風球下開工時遇上外籍男女要求前往石澳，她聞言堅持要額外加200元車費才接載，對方不滿並說報警。該司機嘲笑外籍乘客「報完警就走」，質疑對方「以為我係女司機就會俾佢兇到」，又以歪理堅稱自己加價的行為並無違法，帖文一出即引來網民及同業熱議，紛紛直斥該司機行為「無恥」、「影衰晒的士行業」。



有的士司機於8號風球下開工時遇上外籍男女要求前往石澳，她聞言堅持要額外加200元車費才接載，又以歪理堅稱自己加價的行為並無違法，帖文一出即引來網民及同業熱議。（資料圖片，非當事人）

該名女司機於facebook群組發文，指上周五七一回歸日晚上，颱風暹芭吹襲本港、8號風球懸掛期間，她在西營盤西邊街遇到1對外籍男女上車要求前往石澳。由於車程需要駛近山路，她要求車費額外加收200元，引來對方不滿。男乘客隨即要求報警，「我話OK咁你call police啦，我就坐喺車度等佢慢慢報警，我諗佢以為我係女司機就會俾佢兇到」。

女乘客其後自行下車，同行男子只好跟隨，其間男方曾致電並提及女司機的姓名及車牌號碼，「我聽住佢報我個名及車牌，只係唔知佢是否扮報警」，過程中並無警員到場。女司機最終並無接載兩名外籍男女，她事後發文嘲笑對方，「佢上車只為報警，報完警就走，笑到我抽筋」，又質疑對方刻意欺負她，「唔通女司機真係好恰啲嘅，成日都遇到咁多奇難雜症及不可理喻嘅人」。

不少人直斥女司機明目張膽濫收車資，認為她在打風期間有權按駕駛安全而決定是否接載乘客，但不能主動提出多收車費。（資料圖片，非當事人）

帖文一出即引來網民及一眾的士同業熱議，不少人直斥女司機明目張膽濫收車資，認為她在打風期間有權按駕駛安全而決定是否接載乘客，但不能主動提出多收車費，「濫收車資不是犯法的嗎？原來打風犯法就情有可原的！學到嘢了」、「咁你都好意思擺上嚟講，成個行業俾你搞衰晒」、「呢啲係咪叫做知法犯法呀」。

面對眾多批評，女司機仍堅持自己無違法，更稱8號風球期間的士不受法例監管，「8號風球的士就如同白牌車一樣，不受的士例監管，司機可以拒載，保險亦只保你頭2粒鐘內，畀時間泊好架車，拒載絕對合法」。她又反駁其他司機，「你搵條法例畀我睇下，係咪8號風球唔可以加錢」、「如我有違法點解冇差人到場拉我嘅？你試下搵個警察同我講，我都一樣咁講」。歪理令不少同業狠批「無恥」，「係咪嚟搞笑？自己做黑的仲咁理直氣壯嘅」。

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，濫收車資及沒有將的士計程錶展示到記錄位置等行為是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判入獄6個月及罰款1萬元和入獄6個月及罰款5000元。而的士司機如無合理辯解，不得拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方。