嚇死人！鱔魚剖開驚見逾百條寄生蟲　人妻崩潰：以後不敢再吃了…

【鱔魚／寄生蟲】看到這麼多寄生蟲，你還敢吃嗎？內地有人妻在微博發布煮鱔魚影片，見到鱔魚裏面竟然全是寄生蟲，令她大感驚嚇，直指「我還未吃，感覺我肚子裏面就開始癢了，好多蟲子爬一樣。以後我再也不會吃鱔魚了」。影片引來網民熱議，不少人都認為寄生蟲畫面恐怖、嚇人，「我快吐了」，但也網民指出只要煮熟就沒問題，毋須過度恐慌。



內地有人妻在微博發布煮鱔魚影片，見到鱔魚裏面竟然全是寄生蟲，令她大感驚嚇。 （影片截圖）

微博號「星語寒寒」周日（7月3日）發布烹煮鱔魚影片，強調「千萬別吃這個了，太嚇人了，一條鱔魚全是寄生蟲」。從片段見到，盤內有2條看似已煮好的鱔魚，旁邊則放有被扒出的內臟，以及一條條據指是寄生蟲的物體。

「這一條鱔魚裏面就有100多條寄生蟲，你們敢信嗎？這鱔魚還能吃嗎？反正我從今以後再也不會吃這個玩意。」該人妻表示，2條鱔魚是丈夫在田裏工作時抓到，她本來想把鱔魚用來煮麵，「結果呢，這個肉扒了沒扒多少，全是蟲，看到這個我就不想要了」。

她又說，雖然已烹煮多時，「用來熬湯肯定是煮熟了」，惟看到有那麼多寄生蟲便倒胃口，「我還未吃，感覺我肚子裏面就開始癢了，好多蟲子爬一樣」，並不斷重複：「以後我再也不會吃鱔魚了！」

人妻不斷強調：「以後我再也不會吃鱔魚了！」（影片截圖）

片段隨即在微博廣傳，不少網民直指畫面嚇人，「好嚇人，說不定我們肚子裏面也有…」、「嚇死了」、「好恐怖…」、「我快吐了」、「怕了，萌生做個素食主義者的念頭了」、「完了，我小時候經常吃」、「我從來不吃這種扭來扭去的東西，蛇啊鱔魚泥鰍這些，看着都惡心，怎麼吃得下去…」。

不過也有網民認為只要煮熟就沒問題，毋須過度恐慌，「養殖鱔安全性還是很高的，你當養殖鱔的沒人查嗎。吃之前處理乾淨，和煮熟就行」、「做熟了就沒問題，大部份淡水魚都有。養殖的也一樣」。