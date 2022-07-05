校花慘變大媽！萬人迷工作6年對比照震撼網民：什麼工作咁操勞？

究竟有什麼比歲月這把殺豬刀更厲害，原來是職場！內地廣西1名大學時是天生麗質的校花，踏入職場6年後在網上分享自己畢業前的相片，竟快速老化直接變大媽，她說：「工作6年，胖了15公斤。」僅僅數年間的變化實在太驚人，不少網民看到相片後也傻眼，驚說：「做什麼工作會變成這樣？」



6年前的萬人迷校花，樣子甜美可人。（影片截圖）

廣西一名女子近日上載以前大學畢業前的生活照，與自己的現況做對比。畢業前的她是一名長相甜美可人的女子，當時更是萬人迷校花，實在難以想像，只是出來社會工作了6年，竟快速老化，完全變了個樣，胖了不少，皮膚變鬆弛長皺紋，她也說道：「工作6年，自己還胖了15公斤。」

網民看到她由校花直接變大媽的對比照後，不禁大表驚訝，紛紛留言，「什麼工作這麼操勞？太可怕了！」、「剛畢業的時候，這位小姐姐絕對算得上是女神級別的，畢業6年直接升級大媽是？」。亦有網民估計「大概是做文書類的工作，壓力大就一直吃，工作又一直坐在位子上，然後贅肉嘎嘎長」，「這是從實習生變科長了吧！」。

「#原來上班後真的會變醜#」早前成為微博熱搜詞，觸動了不少上班族的神經，不少人相繼貼出自己上班前後的對比照片，可見容貌出現驚人變化。

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當然亦有一些人的樣子上班前後分別不大，令人羨慕▼▼▼