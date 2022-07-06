極焗熱！街坊實測長沙灣站內31.8°C　港鐵咁回應　網民：有更地獄

夏日熱辣辣，在密封的地方可能更侷促！有長沙灣居民日前在長沙灣港鐵站的不同位置測量溫度，發現站內最高氣溫可達攝氏31.8度，而車廂則錄得氏26.4度，他表示會留意多1星期，並將結果轉交港鐵，希望能得到改善。不少同區網民都認同長沙灣站的確極高溫，又多謝樓主做實事，為他們反映情況，有人則留意到事件曝光後，站內加設了涼風機，「辛苦晒你呀」。港鐵回應《香港01》查詢表示，最近收到乘客反映長沙灣站溫度的意見，隨即作出跟進，包括由今日（5日）起於站內加設超過十部吹風機，主要設置在車站幾條通道。



有網民上載多張在長沙灣港鐵站內拍攝的照片，記錄了不同位置的溫度，包括連接地面的出口及走廊，氣溫介乎攝氏31.5至31.8度之間。（FB「長沙灣街坊」圖片）

有網民上周三（29日）在facebook群組「長沙灣街坊」發帖，上載多張在長沙灣港鐵站內拍攝的溫度計照片，記錄了不同位置的溫度，包括連接地面的出口及走廊，氣溫介乎攝氏31.5至31.8度之間，而車廂內則錄得攝氏26.4度。樓主表示會再記錄多1星期的站內溫度，然後聯絡港鐵跟進，希望能改善情況。

帖文引起網上熱議，有當區居民異口同聲指長沙灣站特別炎熱，「搬嚟長沙灣無耐，真係覺得地鐵站好熱」、「這個站真係好熱，唔覺有冷氣，C2出口上地面嘅隧道真係又熱又侷」、「除了熱之外，感覺空氣真係不太流通」，又感謝樓主的實測，希望港鐵有改進。

今早有人在群組中則表示，事件曝光後，長沙灣站的走廊及大堂加設了幾部涼風機。（FB「長沙灣街坊」圖片）

今早有人在群組中則表示，事件曝光後，長沙灣站的走廊及大堂加設了幾部涼風機，「剛剛經過都見到有4部風機，雖然唔係好涼，但一定比之前好，真係好多謝嗰位街坊為大家爭取呀」。

今早有人在群組中則表示，事件曝光後，長沙灣站的走廊及大堂加設了幾部涼風機。（FB「長沙灣街坊」圖片）

港鐵回應《香港01》查詢表示，最近收到乘客反映長沙灣站溫度的意見，隨即作出跟進，包括由今日開始於站內加設超過十部吹風機，主要設置在車站幾條通道。另外，港鐵亦表示會加強清潔及保養冷氣和通風設備，確保運作良好，務求在炎熱的天氣下，盡量保持舒適涼快的車站環境，並會繼續密切留意車站相關情況。

港鐵強調，於天氣特別炎熱的日子或車站人流較多時，可能影響到車站內溫度，他們會一直密切監察相關情況，並在有需要時作出調節，盡量令站內維持舒適的溫度。

網民早前曾發文嚴選「全港最熱嘅地鐵（港鐵）站」，多數是室內封閉不夠通風，猶如蒸爐一樣，有些亦因為人流過多，「膊頭掂膊頭」，令室內溫度頓時高幾度。以下為網民盤點最熱港鐵站TOP 5▼▼▼