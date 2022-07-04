港女搭港鐵批「男人黐埋嚟又臭」　一句話掀罵戰　網民：包車囉！

港鐵等交通工具人多擠迫，加上近日天氣炎熱，旁人身水身汗在所難免。不過有港女在Instagram（IG）發限時動態，大呻「好憎地鐵，啲男人痴痴痴（黐黐黐）埋嚟，又臭」，短短14字即掀起爭議罵戰。有網民認同夏天不少男士汗味的確「難頂」，也有不少網民批評港女言論「衰格」，揶揄「包車囉」。另有網民認為毋須批鬥事主，「又冇影人，自己IG怨兩句啫，咁都要批鬥？」



有港女在Instagram（IG）發限時動態，大呻「好憎地鐵，啲男人痴痴痴（黐黐黐）埋嚟，又臭」，短短14字掀起爭議。（網上圖片）

有港男在連登討論區轉載一張IG限時動態截圖，背景疑似在港鐵車廂內拍攝，內容是有港女大呻「好憎地鐵，啲男人痴痴痴（黐黐黐）埋嚟，又臭」。樓主不滿港女言論，炮轟「咁唔鐘（鍾）意就咪X搭地鐵，叫你私人司機嚟接你囉」，結果掀起網民爭論。

有網民留言指對港女所說深有同感，「老老實實，我都好驚啲大叔地盤男人痴（黐）埋過來，呢度個個都應該驚，好正常」、「我係男人都驚啦，地鐵啲麻甩佬真係又汗臭又痴（黐）得近，夏天真係咪鬼搭地鐵」、「夏天男人真係勁臭，衫又洗唔乾淨，溝埋汗臭」、「True真係好恐怖，個人唔乾淨影響到人架嘛」。

港鐵等交通工具人多擠迫，加上近日天氣炎熱，旁人身水身汗在所難免。（示意圖／資料圖片）

但也有不少網民認為港女小事化大，譏諷應轉坐私家車，「個格衰到」、「放學時間搭地鐵人貼人仲得人驚啦，佢張相好多空位囉」、「其實有聞過嘅人會明，有啲人連衫都唔撚換，不過我會自己行開算，唔會po story咁onX」、「勸佢唔好坐地鐵，轉坐私家車」、「老實講，搭得就預咗，話晒交通工具，乜人都搭嘅」、「包車囉」、「頂唔順咪唔好搭或者自己行開囉」。隨即有網民反駁，「搭車奉旨要聞臭味？」。

另有網民「勸交」，指出港女只是自己抒發感受，毋須批鬥公審，「又冇影人，自己IG怨兩句啫，咁都要批鬥？」。