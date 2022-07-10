厭食症｜患者女性居多青春期發病　一文看清成因、症狀同治療方法

台灣女星大S早年在綜藝節目上表示曾患上抑鬱症及厭食症，體重一度只有39公斤。其實，近年有不少女明星因為壓力問題出現厭食症，但究竟甚麼是厭食症？是否長期無胃口兼體重暴跌便等於患有厭食症？厭食症更會引起不同併發症，影響患者身心健康。Gofever高燒編輯以下整理了有關厭食症成因、症狀及治療方法讓大家參考。



大S早年在綜藝節目上表示曾患上抑鬱症及厭食症，體重一度只有39公斤。（微博圖片）

甚麼是厭食症？原來是屬於精神疾病？

厭食症是一種於飲食失調的精神病，因為飲食習慣出現問題而引致身心受影響，厭食症患者大多是對自己的身型形象的認知出現扭曲，包括突然間十分害怕變肥而瘋狂節食減肥，繼而暴瘦。厭食症普遍是女性患者居多，而且大多在青春期起開始發病。根據青山醫院精神健康學院網頁，每200個女學生之中，便有1人患上厭食症，在芭蕾舞蹈員及時裝模特兒之中，厭食症病發率可高達6%。嚴重的厭食症甚至會引起不同併發症，影響患者身心健康、甚或死亡，故此不容忽視病情。

了解厭食症成因

至於有關厭食症的成因，目前醫學界仍未有明確的定論了解為何人體大腦會突然產生飲食失調的異常認知，但普遍認為與腦化學物質血清素失衡有關；亦有部分人士認為存在遺傳因素，如家中有成員曾患厭食症，其他成員患病風險較正常人高出7至12倍；兒時經歷心靈創傷、曾遭遇性侵或虐待亦有機會增加患厭食症機率。

長期無胃口等於厭食症？即睇厭食症常見症狀

談及厭食症，不少人都會立即聯想到無胃口及暴瘦等症狀，但其實，厭食症患者並非對食物失去食慾，而是他們腦海中突然對體重關注變得十分極端，例如對肥胖充滿極端恐懼或對極為強烈渴求變瘦，所以令他們瘋狂地透過節食、扣喉或會服食瀉藥等方法減低體重，最終導致營養不良及體重劇降，甚至引起其他荷爾蒙分泌失調、免疫系統減弱、貧血或心律不正，嚴重影響健康。如患者未能及時接受治療，甚至有機會增加器官衰竭死亡或自殺風險。

厭食症的治療方法

回復正常體重及重建健康飲食習慣是首要治療厭食症的方法，如患者已出現嚴重併發症則需要入院治療，例如出現血液電解質失衡可引致心律不齊甚至死亡。另外，心理治療同樣重要，特別是因為心靈創傷而導致厭食症的患者，認知行為治療可以針對患者自尊心及無助感問題，而人際關係治療可以協助患者改善社交上的困難。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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