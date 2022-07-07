爆笑碰瓷片瘋傳！女子衝出扮車禍　胸前兩點惹網民哄動：穿內衣啦

「碰瓷黨」假撞車「屈錢」事件時有聽聞，但這個「碰瓷」女子也太搞笑了吧？網絡近日瘋傳1段影片，1名穿紫衣的女子看到私家車駛到十字路口時，隨即慢慢一拐一拐的衝出撞向私家車並倒在地上。其超尷尬演技讓網民「笑爆肚」，但同時有不少網民錯重點，留意到女子疑似沒有穿內衣，「為什麼不穿好內衣？」、「把那兩點收好吧！」。



不少網民錯重點，關注女子疑似沒有穿內衣。（Facebook群組「爆料公社」）

有男網民周二（7月5日）於facebook群組「爆料公社」上載行車記錄儀（車cam）影片，只見私家車駛到十字路口的斑馬線時，1名埋伏在路口的紫衣女子緩緩衝出，車都停定了，她仍用背部撞向車頭並倒下；而另1張相片見到女子已移動到車底，只露出上半身，並用手撐起自己。

整個「碰瓷」自製假車禍的過程全被車cam拍下，不少網民看後都笑翻，「笑死了！」、「連車也嚇到冒冷汗耶」，也有網民認為「碰瓷黨」行為猖獗，不能姑息，「哇！要沒行車記錄器就有口說不清了」、「這個太扯了唷！直接報警讓警方處理」、「千萬別跟他廢話，直接報警。

不過同時有大批網民錯重點，留意到女子疑似「真空」上陣，沒有穿內衣，「為什麼沒有穿內衣？」、「為什麼不穿內衣躲在車子下」、「為什麼不把罩戴好，我指的是口罩！」、「把那兩點收好吧！」、「這根本是仙人跳」，「打算碰瓷不成就換色誘嗎？」。