安倍晉三遇刺｜任內推秋田犬「狗狗外交」　送「女婿」予普京遭拒

【安倍晉三／安倍晉三遇刺／狗狗外交／秋田犬】7月8日早上10時30分左右，日本前首相安倍晉三在奈良進行街頭演說時遇刺中槍，傳已心肺停止。安倍任內有名的除了「安倍經濟學」，還有他對俄羅斯使出的「狗狗外交」，以日本國犬秋田犬展示軟實力，熱愛動物的俄羅斯總終統普京原已養有日本贈送的秋田犬狗女「夢」（Yume），早年兩人會面時還特意帶牠出來，其後日本考慮再送1隻雄性湊成一對，但被俄方拒絕。2018年，安倍還代表日本將秋田犬送給俄羅斯花滑小天后薩姬杜娃，也成網民熱話。



安倍晉三（中）出席儀式，為日本把秋田犬送予薩姬杜娃。（視覺中國）

安倍在位時不時對俄羅斯使出「狗狗外交」，但他也不是最早使出這招的人，俄羅斯普京原本就有隻雌性秋田犬。2012年，日本為感謝俄羅斯在東北大地震時提供協助，時任外相玄葉光一郎及秋田縣知事佐竹敬久將雌性秋田犬「夢」（Yume）送給俄羅斯，普京更曾在記者面前展示「馭犬能力」，用食物加手勢命令牠坐下和做動作，相當乖巧。

普京與「夢」在雪地遊玩。（網上圖片）

2014年安倍到訪俄羅斯索契，普京也帶住「夢」迎接，安倍一見到「夢」就彎腰微笑用俄語說「好狗」並摸頭示好，但普京回應「牠有時候會咬人」，曾引起外媒猜測背後用意。

2016年時，普京訪日與安倍舉行峰會前夕，日本方面再提出送1隻雄性秋田犬「婿」，以湊成一對，但被俄方拒絕。當時的日本內閣官房副長官萩生田光還在網上發文說道：「我們送女婿上門的希望破滅了。」不過日方沒透露俄方拒絕原因。

+ 7

2018年平昌冬奧，超人氣俄羅斯女子花滑金牌得主薩姬杜娃（Alina Zagitova / Алина Ильназовна Загитова）令安倍再次使出「狗狗外交」。薩姬杜娃熱愛動物，父母要她先贏得金牌才考慮讓她養。薩姬杜娃原本在日本受訓時已對秋田犬一見鍾情，她奪金後，日本秋田犬保存會會長遠藤敬在莫斯科市中心一場典禮上送贈秋田犬給她，當時安倍在俄羅斯準備出席聖彼得堡國際經濟論壇，也帶妻子出席典禮，將1隻3個月大的秋田犬送給薩姬杜娃，16歲金牌得主配小小秋田犬畫面萌爆，在網上引起熱議，薩姬杜娃其後為小狗改命做「勝」（Masaru）。

秋田犬是日本國犬，以對主人忠心聞名，最有名的秋田犬是「忠犬八公」，在外國也有很高的人氣。

（綜合）