安倍晉三中槍傳命危　岸田文雄叫停拉票　傳將發表講話

日本前首相安倍晉三在奈良發表演講時倒下，現場傳出槍聲。日本放送協會NHK報道，指安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。央視稱，他已沒有生命跡象。正在就7月10日舉行的參議院選舉進行造勢活動的現首相岸田文雄隨之叫停拉票，趕返東京坐鎮。



事發日本時間7月8日早上，11時25分左右，日本前首相安倍晉三在奈良為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。

報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。安倍8日自羽田機場飛往奈良演講，並預定前往京都發表街頭演說。

日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。安倍晉三目前正失去意識，心臟驟停。

NHK引述消息人士報道，安倍的目前情況惡劣，已失去意識。官房長官松野博一在官邸對記者說，「無論出於何種原因，這樣的野蠻行徑都是不允許的，我堅決譴責。」 對於前首相安倍晉三的情況，他表示，「目前未知，仍在確認中」

一名頭帶眼鏡，口罩，身穿灰色上裝的40多歲，名為山上徹也的成年男子已被現場人員制服，警方亦搜獲了一支疑似削短型的雙管散彈槍。有報道指槍手行兇後未有即時逃跑，多人員衝往前方並把其壓在地上。