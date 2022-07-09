「日劇點解輸畀韓劇」惹熱議　愛說教非致命傷　網民揭2關鍵差異

早期台灣流行「哈日」風潮，日劇備受台灣觀眾喜愛，但韓國的K-pop爆紅後，韓劇也逐漸取代日劇在台灣觀眾心中的地位，尤其去年爆紅的Netflix《魷魚遊戲》更是讓全球為之瘋狂。對此，一名台灣網友好奇，為何以前日劇超紅，現在不僅沒落，還連韓劇的車尾燈都追不上？引發網友熱烈討論。



為何台灣人愛看韓劇勝過日劇？網友揭2大關鍵差異

一名台灣網友於Facebook社團「爆廢公社」好奇發問：「以前日劇超受歡迎，但現在為什麽沒落了，還追不到韓劇的車尾燈？」，他認為，明明日劇的製作也十分精良，像是由木村拓哉和山口智子主演的日劇《悠長假期》就是他心目中的經典：「《悠長假期》真的是神作，配樂、運鏡，還有主題曲。那種細膩度只有日本拍的出來。」

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貼文一出，立刻引發熱烈討論，許多網友認為是拍攝手法及題材的關係，「韓劇演出方式太夢幻了，日劇演出方式太務實（甚至有時候有點勵志），現實已經很難過了，所以夢幻的東西可以滿足現實不足的地方」、「日劇的演技總覺得有點不太自然，表情太刻意吧」、「現在日劇都在說教」、「日劇劇本太慘了，永遠都同一套模式在走，毫無新意」、「應該是日劇後來太愛搞內心戲，然後一個內心戲可以拖快一集」、「日劇太現實，生活都已經這麼苦了，為什麼在閒暇時要繼續苦？」、「韓劇就不一樣了，要多狗血有多狗血，要多妖氣有多妖氣，日本女團跟你走清純曖昧路線，韓國直接給你性暗示，當然被比下去。再加上現在觀眾口味都吃很重，沒有爆點不行」。

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其中，一名網友專業解析「因為以前日劇的版權費貴到不行，電視台為了省錢就引進便宜的韓劇來試試水溫，沒想到效果不錯所以就大量引進韓劇而慢慢取代日劇了。近年因K-pop的流行讓年輕人認識的韓星越來越多，再加上韓劇比日劇的內容相比親民接地氣，對於下了班下了課只想放鬆，看些偶像幻想爽劇來說，吸引力是大於日劇」、「買韓劇一波大概30集，日劇大部分就十集上下，電視台當然以方便播出賺收視為主」。

不過，也有喜歡日劇的網友認為，日劇所傳達的精神勝過韓劇灑狗血的劇情「日劇想傳達的精神比較好，韓劇太天馬行空」、「日劇內容還是比較好，韓劇很像製作費比較高男女比較好看的鄉土劇」、「我還是一樣看日劇，韓劇有些太造作了」、「韓劇很多狗血劇情，日劇就單純多了」、「現在雖然是在看韓劇，但我還是比較喜歡日劇」、「日劇品質一直很高，只是台灣少播了而已」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何許多台灣人愛看韓劇勝過日劇？內行人曝2大關鍵差異，影響力早已大不如前】