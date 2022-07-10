嚴父怪錯阿仔借酒消愁　搭的士求陪傾偈　司機暖心開解有意外收穫

不少父母都會給予孩子最好的物質，但往往容易忽略子女真正需要。有的士司機日前發文分享工作經歷，指有晚半夜接載1名明顯有酒氣的男子，對方上車要求他陪傾偈，大呻怪錯了兒子卻不知如何道歉，又慨嘆與子女溝通的困難。司機沿途一直耐心聆聽及適時開解，到達目的地時乘客竟額外給他500元作為答謝，令他非常驚喜。



有的士司機發文指有晚接載1名身有酒氣的男子，對方上車大呻怪錯了兒子卻不知如何道歉，司機沿途一直耐心聆聽及適時開解，到達目的地時乘客竟額外給他500元作為答謝。（《降魔的》劇照）

該名的士司機於facebook群組分享「奇遇」，指上周四（7日）半夜2時許於灣仔三湘大廈接載了1名男乘客，對方身上有明顯酒氣，要求前往半山布力徑住宅區。男乘客甫開車便問「陪我傾偈得唔得」，樓主答應並反問「你想傾咩」，兩人遂展開一場突如其來的仔女經交流。

原來男乘客是1名爸爸，於傾談中透露因事錯怪兒子，希望向對方道歉，但不知如何開口，「因為佢係一個嚴父，有老豆款，所以唔受仔女歡迎」。男乘客自言已給予子女一切最好，「佢哋要乜我都畀乜㗎啦仲唔滿足」，大嘆子女們「已經目中無人啦，好似冇咗我呢個老豆咁」。

司機細心聆聽男乘客訴苦後，在適當時候開解對方，指出「物質同感情兩回事嚟㗎噃」，又解釋子女或是因感受不到父母的關心而感到孤單。兩人在車程中大談與子女相處之道，司機最後不忘提醒男乘客，「一家齊齊整整就是最快樂呀」。

男乘客到達目的地時竟額外給予500元作為答謝，司機亦對這「意外收穫」感到喜出望外，「我唯有講聲多謝老闆啦」。（《降魔的》劇照）

原以為只是萍水相逢「吹下水」，沒想到男乘客下車時，「畀完嗰程車嘅錢之外，再畀咗500蚊我，叫我早點返屋企」。司機亦對這「意外收穫」感到喜出望外，「我唯有講聲多謝老闆啦」。

網民看過帖文也笑指的士司機兼任了心理治療師，「其實有時同陌生人講先係最易開口」、「各取所需都係好事」、「有啲人嘅私事唔想俾熟人知，反而會同個萍水相逢嘅人講出嚟發泄下」。樓主事後亦有感而發，強調絕非有意介入別人家事，但也欣慰對方釋懷了不少，「佢講完心事舒服晒，我在程車中是一個聆聽者身份，但客人要求又不吐不快，我願聽，有何不可呢？人有壓力自然希望能解心結，同邊個講都得嘅話就没所謂吧？」。