離婚危機｜最常聽到10句口是心非話　離婚律師拆解背後真正意思！

文：呂秋遠 台灣律師

在許多話術裡，在婚姻中兩個人感情不好時，在談判離婚的過程中，多的是口是心非的謊言，甚至經常話中有話，以下我們就來看看，在離婚危機時，最常聽到的10句話：



在婚姻中兩個人感情不好時，在談判離婚的過程中，多的是口是心非的謊言，每句都另有真正意思。(《夫妻的生活》劇照）

1.「現在的條件對你已經很好了，你如果現在不答應這些條件，到法院以後只會更糟糕。」

=》都已經恩斷義絕了，為什麼現在還會願意對即將離婚的伴侶好？通常這句話的意思就是，答應他的條件，一點不好，到法院會比較好。

2.「我還是愛著你，但是我沒辦法就這樣割捨她，你要再給我一點時間解決這件事。」

=》這句話，就是兩個都要的意思。坦白說，當他說這句話，不要說給一點時間，給一輩子都無法。因為，他本來就沒有要解決這件事。不過，這件事通常是這樣，在猶豫不決的時候，誰逼他，他就回到誰身邊。只是這件事會不斷輪迴。

3.「我跟他已經沒有感情，很快就會離婚了。」

=》這句話的意思是，我的另一半還有工具人的作用，你就耐心等吧！這個「很快」，大概都是幾年起跳。跳到被另一半發現為止。

然後，然後你就被告了。

4.「我想要跟你繼續下去，但是我媽反對，她說我們不適合。」

這句話的意思是說，我其實不愛你，比較愛我媽，一點也不想跟你繼續下去，這只是安撫你的，不要當真了。

「我跟他已經沒有感情，很快就會離婚了。」這句話的意思是，我的另一半還有工具人的作用，你就耐心等吧！（《三十而已》劇照）

5.「我們談的不是錢，我們談的是這幾十年的感情。」

=》我們談的就是錢，請把我就這幾年在你身上的青春、你該付的財產、小孩的扶養費，吐出來，越多越好，不然你別想從婚姻裡脫身。

6.「離婚以後，孩子由我來照顧，以後你還是可以在不影響孩子作息的情況下，隨時來探視。」

=》你以後別想看小孩了，因為離婚以後，你還來探視，就是影響孩子。以後你要看孩子，得到的答案永遠都是，小孩不想、小孩沒空、我沒空。

7.「要離婚，可以啊！我們明天就去戶政事務所簽！」

=》你慢慢等吧！冷靜下來以後，我明天一定沒空，後天也沒有，永遠都沒有！

8.「隨便你，你高興就好！」

=》這句話的意思是說，不可能隨便你，當然是我開條件。我高興才好，你高興一點都不好。你要是做出我沒講，但是我不喜歡的決定，你就完了。

9.「我是為你好。」

=》我比你聰明、我比你有經驗、我比你資格老，所以你要聽我的，你要滿足我對你的期望與想像。為你好，其實是為我好。

10.「老公，我永遠愛你。」

=》你死定了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）