港男想移民英國「重新做人」：港愈嚟愈搞唔掂　網民即提醒計錯數

【移民英國／BNO VISA】每個人選擇移民都有不同原因，有港男就於討論區發文形容「香港愈嚟愈搞唔掂」，因此想移民到英國「重新開始做人」，並問其他網民有什麼要留意及準備。帖文隨即引來熱議，有人留言分享英國生活情況，但亦有不少網民提醒樓主，若決定移民英國，由於無法提取強積金，故不應把強積金金額計算在儲備預算內。



有港男於討論區發文表示想移民到英國「重新開始做人」，並問其他網民有什麼要留意及準備。（gettyimages）

該港男於連登討論區以「想移民去英國重新開始做人」為題發帖，直言「眼見香港真係愈嚟愈搞唔掂，真係想移民過去英國」。

他表示自己現時月薪約2.5萬元，儲蓄加強積金則大約有30萬元，問其他網民移民英國有什麼要留意及準備，「唔介意咩都會做，想真係了解下應該如何開始部署，應否搵移民公司幫手搞？有無咩要留意／準備？希望有人解答下」。

即睇移民英國港人歸納7點找工心得▼▼▼

+ 5

帖文引來熱論，有網民認為毋須特意找移民公司，「你一個人，就唔使搵移民公司啦，做下功課就得啦」、「唔使搵移民顧問啦，好多資訊可以上網／問人都得」。也有大批網民提醒若移民英國，由於無法提取強積金，故不應把強積金金額計算在儲備預算內，「強積金拎唔出，唔使計」、「如果係英國嘅話，MPF攞唔到」。

不過亦有網民指出，移民英國最重要是心態，「錢唔係最主要，反而係個心理你準備好未就真」，明言「唔好諗住去個新地方就可以重新做人，移民唔係投胎」、「移民唔係解決人生所有問題」、「樓主話要從新開始做人，要真正做到咁應該從新開一種語言，去一個冇咩華人嘅地方生活」。

移民潮下香港機場送別場面不斷▼▼▼