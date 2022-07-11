食寵物！養足3年龍吐珠意外死掉　飼主含淚清蒸試食大讚肉質鮮嫩

心愛寵物不幸去世，相信主人也會感到難過，亦要花時間消化及接受事實。近日鄭州1名男子因家中魚缸發生機器故障，導致養了3年、或價值不菲的「龍吐珠」意外死掉，他向同好請教處理方法，竟獲建議清蒸進食，而他亦竟然照辦，將心愛寵物魚切件加入蔥絲蒸熟，還拍片記下進食一刻，形容肉質非常鮮嫩，引來網民熱議。



內地1名男子因家中魚缸發生機器故障，導致養了3年的「龍吐珠」意外死掉，他竟按漁友建議，將心愛寵物魚切件加入蔥絲蒸熟，還拍片記下進食一刻，引來網民熱議。（微博影片截圖）

+ 9

內地傳媒報導，該名鄭州男子3年前購入1條觀賞用、俗稱「龍吐珠」的亞洲龍魚，最初買回來時龍魚還只有十多厘米長，經過3年精心飼養，好不容易養到了30至40厘米長。沒料早前男子家中魚缸水泵出了問題，「水泵壞了將近有5個小時，覺也睡不成了」，導致銀龍魚不幸死掉，令他傷心不已。

男子表示，發現故障時已即時「急救」，不但即時換水，也更換了新的水泵，可是仍未能救回龍吐珠。他於是向相熟漁友講述事件，詢問應如何處理，沒料對方的答覆令他非常驚訝，「他回我兩個字：清蒸」。

男子料理龍吐珠過程：

+ 4

雖然不捨心愛寵物，男子想了想卻決定讓龍吐珠死得「更有價值」，遂決定按漁友所言照做。他更拍下短片，可見他刮去龍吐珠的鱗片，將魚身切成3份清洗，並以蔥、薑及黃酒醃製，料理過程中亦不禁慨嘆「這可能是我吃得最貴的一道菜了」。

龍吐珠蒸熟後，男子則加入蒸魚豉油及熱油，還強調要多放蔥絲。他坐在鏡頭前試食了一口，露出微妙表情，直言「我不知大家能不能看出來，這個肉質啊，非常的嫩」。雖然魚肉比想像中美味，但男子仍感矛盾，「總的來說還是不錯的，但是我不知道自己養的魚，出了問題以後應不應該吃牠」。

影片自上載後引來網民討論，有人認為男子吃掉寵物的行為令人難以接受，「自己養的怎麼吃得下啊」、「我是不會吃寵物的」、「看他熟練的樣子，真是第一次嗎？」、「眼淚從嘴裏流出來了，是吧？」。不過也有網民質疑事件只屬炒作，指男子飼養的並非貴價龍吐珠，「最貴也就幾百塊錢，甚麼30萬是騙不懂的網友而已」、「小魚也就是百來塊錢，成魚就是幾百，超過1000塊錢就是被騙了」。

龍吐珠又名金龍魚和亞洲龍魚，被視為保留了許多硬骨魚類原始特徵的物種，在不少亞洲地區都將其作為高級觀賞魚。美麗的龍吐珠可以價值不菲，有網民更指曾有銀龍魚甚至賣到了30萬元人民幣（約港幣35萬元）之多。