女友致電關心天氣熱溫提要開冷氣　港男以為好sweet揭真相超無奈

「做隻貓做隻狗不做情人……」，當寵物的地位比自己高也太心淡了吧！有港男於討論區發文表示，日前女友致電問他在家熱不熱，又提醒他不要只開風扇，要開冷氣。他原以為女友將他放在心上記掛，覺得很開心，怎料女友下一句竟然說「唔好熱親屋企兩隻倉鼠BB！如果佢哋中暑我唔放過你！」，只能無奈大呻「做男朋友地位仲慘過啲倉鼠，有冇師兄同我一樣咁慘慘」。



有港男於討論區發文表示，日前女友致電提醒他在家要開冷氣，原來是怕家中兩隻倉鼠中暑，讓他大呻「做男朋友地位仲慘過啲倉鼠」。（Getty Images）

該名港男於香港討論區以「女朋友特登打畀我叫我開冷氣，仲以為咁有我心」為題發文，指日前放假留在家休息打機，女友則去上班，「簡直去咗無人之境」。下午時女友致電問他在家熱不熱，他開心了一下，以為女友很關心他，遂回答「都幾熱下，開咗風扇都覺得有啲焗」。於是女友提議開冷氣，他當刻感奇怪，「女朋友做咩突然咁有我心」，竟然批准他一個人在家時開冷氣，沒想到原來女友是怕兩隻倉鼠受不了熱會中暑，得知真相大感無奈。

有網民抵死留言，「咁平時屋企冇人，倉鼠咪中暑死」、「做隻倉鼠不做情人」、「倉鼠係寵物，而樓主你只係兵而已」、「咪買把風扇返嚟，專係吹倉鼠囉」、「BB第一，你排第二都唔錯」、「心淡，係真都唔好講出口啦」、「咁都得？飛咗佢」、「一個人就唔畀開冷氣係咩概念？最可憐係，你居然真係唔敢開」。