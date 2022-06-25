驚悚！新婚夜住夫家　人妻入廚房飲水驚見嚇破膽一幕：鋪滿在爬行

這是一場家居衛生的震撼教育嗎？台灣有人妻發文分享新婚晚夫家過夜的經歷，當晚半夜她口渴叫丈夫帶她下樓，由3樓走樓梯口落1樓的過程中，丈夫行路愈來愈大聲，又不願開燈，結果到廚房一開燈，「廚房全室爬滿蟑螂、真的不誇張，任何物品、碗櫃、角落…」，完全是她人生中最駭人一幕，原來丈夫是刻意大聲走路想要嚇退蟑螂。她後來發現奶奶從來不用蓋子蓋起廚餘桶，平日吃不完的東西直接倒進去，令害蟲可以長期有飯開放肆繁殖。許多人妻級網民都說「理解」，「有些婆婆喜歡養小強跟螞蟻當寵物」。



樓主在新婚夜住進夫家，未料半夜見到人生最可怕一幕。（示意圖／Getty Images）

樓主投稿到facebook專頁「靠北婆婆2.0」，訴說新婚夜經歷，她承認婚前從未到丈夫家過夜，平日也很少去，未料第一晚就是「一輩子的惡夢」。當晚她半夜口渴叫丈夫帶她到廚房喝水，她們房間在3樓，走樓梯快到1樓時，老公行路聲音突然變超大，「類似跺腳，因很暗，請他開燈，他遲遲不開」。

後來她終於明白了，「燈一亮，廚房全室爬滿蟑螂、真的不誇張，任何物品、碗櫃、角落、流理台面、瓦斯爐、餐桌、地上，完全滿滿的蟑螂鋪滿了在爬行，（我可發誓）是我有生以來親眼看到最駭人的一幕（不知幾千、或上萬隻…？）」。這時她發現原來丈夫刻意大聲走路，是想製造聲音嚇退蟑螂，「婆啊！您到底是怎麼養的？」。

樓主發現廚房每個角落都是蟑螂。（示意圖／《龍貓》劇照）

事後她每周放假都要會回夫家住1、2天，她留意到奶奶的衛生習慣，終於明白為何如此多蟑螂，那個規模「應該是4、50年的日積月累」。奶奶平日不會用蓋子蓋起廚餘桶，平日吃不完的東西直接倒進桶內，變相令害蟲天天有飯開便利繁殖。她大感不解，奶奶有3子1女，全部已婚還有不少子孫，她是最後一個嫁入門的新抱，「前面都沒任何人反應或稍有衛生習慣地去說服她改掉放任廚餘桶開開養小蟑嗎？」，她又表示，最近一、兩年因為疫情關係已很少回去。

樓主發現半夜廚房全是蟑螂。（示意圖／資料圖片）

不少網民對樓主表示佩服，「你真的很愛老公…這種地方還能每個禮拜都去住1至2天」、「慶幸沒住在一起」、「我可以理解哦，我婆婆衛生習慣也很驚人」、「那種環境下廚煮出來的我真的不敢吃」。有留言覺得其實探老爺奶奶未必要住回去，出去吃飯就好，又指雖然其他人沒開口，但她和丈夫大可以幫手清潔，「好的環境人人有責」，或者勸老人家改改習慣，惟有網民慨嘆要老人家改變習慣太難，「我先生家的老人改不了，我們就搬走了」。