好癲！司機收牛肉乾嬲爆　駕挖泥車撞翻執法人員車輛　後續更瘋狂

他以為自己在玩 GTA嗎？馬來西亞近日瘋傳影片，顯示有挖泥車司機因為不滿被陸路交通局開出罰單，執法人員不停安撫下他仍盛怒失控，竟開挖泥車撞翻執法人員車輛。陸路交通局及警方先後確認事件，雖然事件無人受傷，但指司機撞翻車輛後一度撞向執法人員，事態嚴重已交由警方介入跟進。



沙巴1名司機被開罰單後憤怒到情緒失控，竟駕挖泥車撞翻執法人員車輛。（網傳影片截圖）

影片最先在馬來西亞社交平台瘋傳，顯示１名挖泥車司機因為收到罰款告票非常生氣，駕車撞上執法人員的車輛。片段見到司機踩油直衝，挖泥車輕易將白色車撞翻，車窗馬上掉落，在一旁的執法人員舉手示意，3人慢慢接近疑想讓司機收手。

+ 2

當地傳媒報道，馬來西亞陸路交通局（JPJ）日前在沙巴1處公路巡查，執法人員見到挖泥車覺得可疑，截停司機進行檢查，發現司機沒有「F級（重型機械）駕駛執照」，馬上開出罰單。

未料該司機一見被開罰就暴怒失控，執法人員試圖安撫其情緒，但連番勸說未有令司機冷靜下來，他無視現場人員安危就開車泄忿，撞翻執法人員車輛，令車輛嚴重受損，幸好無人受傷。當地警方後來證實事件，稱會介入調查。

+ 3

陸路交通局稱已就事件向警方報案，總監再拉尼稱司機接到罰單就失控，不單撞翻當局車輛，其後還開挖泥車想撞向執法人員，批評司機行為不單妨礙公務員執行任務，還威脅到在場人士的生命安全，嚴厲譴責其行為。

（綜合）