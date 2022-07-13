跟房東女兒交往可減3000元租金　男友竟心動咁回覆　網民力勸分手

租屋能遇上好業主，真是三生有幸，不過小心另有目的！台灣有女網民分享指，男友的房東太太對他很好，不但會噓寒問暖還常送東西，近日更邀他到家裏吃飯相睇，並提出如男友願意跟其女兒交往，房租每月可減3000元新台幣（下同，約787港元）。不料男友聽後竟然心動，稱會表面交往，但不會動心，令樓主非常無奈。



房東太太邀男友到家裏吃飯相睇，並提出如願意跟其女兒交往，房租每月可減3000元新台幣。（《上流寄生族》劇照）

該台女在facebook群組「匿名公社」發帖，指房東太太對男友很好，「好到會噓寒問暖還常送東西，但對我就是白眼加上無視」，初時以為男友只是有長輩緣，後來才發現房東原來正打他主意。

男友日前表示被邀約到房東太太家吃晚餐，對方還想介紹女兒給他認識，還跟他說如果答應跟她女兒交往，房租可獲減免。這令樓主很生氣，但男友卻說可跟房東女兒表面交往，保證不會心動，亦不會跟樓主分手，但她仍感猶疑，「我該相信他嗎？他看起來超開心的耶」。

網民都表示男友竟為3000元租金減免，而接受房東太太的要求，行為如渣男。（Gettyimages）

從男友跟房東太太的對話截圖可見，對方邀請他到家裏吃飯，並積極推薦女兒給他，即使男友回覆稱「阿姨，我有女朋友了欸，這樣好嗎？」，房東竟表示沒關係，「你又不是已經結婚，當然可以認識其他女孩子呀」，還說如果真的喜歡她女兒並交往，房租可減3000元，「萬一結婚的話，那房子就當女兒嫁妝了，你說好不好呀！」，男友則回覆再考慮看看。

帖文引起網上熱議，不少人都對男友的心態感嘩然，「他想要雙吃吧」、「就只貪個3000？」、「阿姨我不想努力了？」，又勸樓主趕快「放生」，「趕緊離開這種男友吧」、「他的三觀有問題，看對話他竟然還回覆房東考慮看看，這種男人你還要嗎？」。