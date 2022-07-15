見工被HR問夢想　求職者咁答憂衰咗九成　網民：主要想考反應急才

見工面試不時會被公司人事部的問題考起，有求職者於討論區發文表示，他日前應徵做船務文員，見工時人事部員工問他「你夢想係咩？」，由於他沒有遠大的夢想，故回答夢想是身體健康，事後他擔心會否回答得差，問道「我都唔知呢個問題係想人答啲咩，我咁樣答係咪衰咗九成？」。有網民認為沒標準答案，「主要考你反應、急才，因為好多問題其實背都背到，分分鐘見10個都係咁答，所以都會整一條問題係完全唔關事」。



有求職者於討論區發文表示，日前見工時人事部員工問他「你夢想係咩？」，他回答夢想是身體健康，事後他擔心會否回答得差。（《合約男女》劇照）

該名求職者於香港討論區以「見工問呢啲問題係想人點答？」為題發文表示，原本去年畢業後應開始求職，但因身體出毛病，所以2個月前才真正開始求職，惟他將履歷傳送給10多間公司後，才有1間有回音，他形容「有少少灰」。

他續說，日前他到該間有回音的公司見工，起初與人事部交談得很順利，但最後對方卻問他「你夢想係咩？」。他不知如何回答，直言「我之前讀書揀科冇諗過之後想做咩工，講真而家apply（應徵）呢份shipping（船務）文員都唔係對份工有興趣，只係想搵到份工，父母唔會擔心我」。

他表示，由於自己沒有遠大的夢想，「冇特別嘢想做，又唔知自己鍾意做啲咩」，於是回答夢想是身體健康，提到去年因身體出毛病所以不能工作，還讓家人擔心照顧，因而發現有健康的身體真的很重要，惟他事後擔心回答得不理想。

周星馳電影《少林足球》經典對白「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」。（《少林足球》劇照）

有網民指出「就算係交行貨你都要答得得體啲，雖然明知道個夢想冇可能實現」、「可以答啲同工作相關嘅夢想」、「多數講夢想都係講發揮自己才能成就方面」。有人認為樓主回答沒太大問題，「樓主咁答當然唔係HR最想聽嘅答案，但亦未至於答得太騎呢，所以又唔一定衰緊。視乎佢哋有幾想要人，同埋呢份工請人嘅準則係乜」、「見份文員問依個問題又係奇怪咗啲，可能佢想睇你對答，似唔似一個正常人，樓主咁答好OK喎，對答正常，應唔會因為咁答而衰咗」。

有網民批評人事部的提問差，「HR用夢想提問就虛少少，通常正規台詞問你未來5年規劃」、「其實個HR又幾膠，問人哋夢想係咩。見工咋大佬，你估上緊星夢咩」、「公司要個有咁多夢想嘅同事做咩？佢哋最想要冇夢想幫公司打足一世工嘅人」。