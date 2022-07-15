人夫派「美女搭訕員」勾引小王　妻子秒被狠甩　她竟淪陷結局超狂

私家偵探工作無奇不有，台灣誠品徵信社（私家偵探社）日前就分享案例，指其高貴美女「搭訕員」有次接到任務，幫助委託人破壞妻子與「小王（外遇情夫）」的感情，沒想到「搭訕員」竟「假戲真做」愛上目標人物，結局更超狂展開。



台灣誠品徵信社分享案例，指其高貴美女「搭訕員」有次接到任務，幫助委託人破壞妻子與「小王（外遇情夫）」的感情，沒想到「搭訕員」竟「假戲真做」愛上目標人物。（gettyimages）

台灣誠品徵信社周二（7月12日）於Facebook發文，分享「演員與破壞目標假戲真做的事情」，指曾有人夫委託他們調查妻子是否外遇出軌，過程中發現妻子果然與公司主管「搞在一起」，而主管對妻子「抱持着很深的執念」，人夫遂問他們應如何處理。

討論後徵信社決定安排「搭訕員」刻意接近該公司主管進行「感情破壞」，卻有意想不到的結果。公司主管竟主動與委託人妻子分手，「可能是搭訕員演技真的很好，也可能是搭訕員本身的個性真的很完美，也或許是搭訕員的體貼與細心，讓原本感情上習慣不斷付出的公司主管，第一次有了被注意與重視的溫暖回報」。

徵信社安排「搭訕員」刻意接近該公司主管進行「感情破壞」，卻有意想不到的結果，公司主管竟主動與委託人妻子分手。（gettyimages）

於是外遇妻子無奈辭去工作回歸了家庭，事件至此本應是完美落幕，詎料幾天後劇情卻超展開！「搭訕員」表示在這次任務中，竟真的對公司主管動了心，「淪陷」其中，「從小到大都沒有人這麼照顧我」，徵信社亦形容「那天是我們第一次看到原本高貴氣質的搭訕員，在我們面前不顧形象的又哭又笑的說話」。

「搭訕員」又問徵信社她是否可以與主管交往，徵信社則回覆「你能幸福，我們自然樂見其成」。徵信社續說，「搭訕員」之後是否有與主管坦承一切，並非他們能干涉，但笑言「誠摯地希望未來不要接到這位搭訕員的委託」。