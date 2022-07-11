人夫疑妻出軌　DNA親子鑑定揭兒非親生　悉姦夫身份崩潰結局超狂

DNA親子鑑定，再次揭發幸福家庭背後的暗黑秘密，造成無可挽回的結局！內地男子王聖迪（化名）懷疑妻子出軌，把心一橫決定進行DNA鑑定，果然揭發兒子原來並非自己親生，但令他意想不到的是，派「綠帽」給自己的「姦夫」，竟然是自己的小舅舅（即母親最小的弟弟），意味兒子竟然變成「表弟」，「狗血」劇情讓他極度崩潰。



DNA親子鑑定，再次揭發幸福家庭背後的暗黑秘密，造成無可挽回的結局！示意圖。（gettyimages）

內地律師劉立彬日前分享了他於2011年遇過的奇葩案例，指王聖迪（化名）與小舅舅王學軍（化名）雖然是舅甥關系，但2人年紀其實差不多，一直把對方當兄弟相處，雙方各自成家立業後，2個家庭的關係亦比較親近。

王聖迪與妻子結婚後，由於常有親戚朋友聚會，妻子很快與王學軍熟絡。不久後，王聖迪與妻子誕下兒子，日子本來過得很幸福，惟他突然感覺妻子行為古怪，似有事瞞着自己，還常躲起來講電話，看到他就馬上掛斷。

王聖迪開始懷疑妻子外遇出軌，2人爭吵不斷，他更懷疑兒子很可能不是自己親生，決定趁妻子上班偷拿兒子頭髮進行DNA親子鑑定，而結果果然顯示兒子不是他親生。

王聖迪趁妻子上班，偷拿兒子頭髮進行DNA親子鑑定，結果果然顯示兒子不是他親生。（網上圖片）

妻子見鐵證如山，唯有承認自己出軌的事實，更自爆更令王聖迪崩潰真相，原來「姦夫」竟然就是小舅舅王學軍，兒子頓時變成自己表弟。面對2個摯親背叛，王聖迪沒有忍氣吞聲，而是當着家裏所有人的面前揭露姦情，沒料到反被外公外婆責怪他把事情鬧大，「讓大家臉上都不好看」。

王聖迪心灰意冷，決定與家裏斷絕聯繫，並與妻子離婚。法院認為，妻子婚內出軌，孩子經醫學鑒定與男方無血緣關係，判決孩子直接由女方撫養，王聖迪毋須支付撫養費用，又說妻子是感情破裂犯錯一方，需要承擔王聖迪精神損害賠償責任。