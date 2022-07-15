男子遊戲技術差狂輸　花$3700買外掛受騙報警　網民恥笑：這智商…

買外掛買到報警，實在一言難盡！杭州1名男子熱愛打網上遊戲，但因技術差不停輸，得不到他覺得體面的戰績及段位，便在網購平台買外掛，成功令自己的技術水平「提升」，之後客服向他介紹定制外掛，他大為心動付了3200元人民幣（約3700港元），未料對方後來將他拉入黑名單，始發現受騙，隨即報警。網民毫不同情他的遭遇，竟叫警方「別理他」，甚至揶揄他：「這智商難怪遊戲打不好。」



內地男因遊戲技術差想買外掛取勝，未料遇到騙案。（微博影片截圖）

事件發生於浙江杭州，拱野警方日前通報1宗詐騙案，化名小周的男子喜歡玩網上遊戲。5月11日他不停輸，技術水平不夠但想要「體面」的遊戲戰績及段位，動了歪念在網購平台找遊戲外掛，想靠出術取勝，他順利找到1間外掛商店，有售賣「透視」及「自瞄」的外掛。

他問了一會客服就下單，在對方指引下順利安裝外掛，用後感覺很好，在外掛加持下感覺「遊戲水平提高了一個檔次」，開心得加了客服微信，方便繼續買外掛。之後客服向他推介定制式外掛服務，聲稱使用起來安全又穩定，保證不會被封帳號，他「心郁郁」下和對方討價還價，最終以3200元人民幣（約3700港元）的價錢成交。對方聲稱定制外掛製作需時，殊不知他之後再聯絡客服，發現自己已被「拉黑」，覺得受騙馬上報警。

事件引來熱議，有網民指「喜聞樂見」，不停恥笑他買外掛，「什麼掛啊這麼貴」、「又菜又愛玩還裝」、「賠了親人又折兵」、「花3000多買外掛，這智商難怪遊戲打不好」。也有人認為雖然用外掛非光彩事，但希望警方能抓到賣外掛的人，「雖然舒服了，但也希望能把賣掛的抓起來」。

（綜合）