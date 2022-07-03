天雨路滑電單車司機跣軚倒地　3組陌生途人合力協助　網民讚有愛

近日天氣不穩，一不小心隨時發生交通意外。有電單車早前於馬鞍山疑因天雨路滑跣軚，鐵騎士不慎倒地受傷，這時3組經過該處的途人及駕駛者，雖然互不相識，卻各自伸出援手，分別協助照顧傷者、嘗試扶起肇事電單車，以及將座駕停泊於意外位置後方提醒其他駕駛者等。其中1名曾參與協助的按摩店負責人其後發文講述經歷，形容事件「絕對唔算係什麼好人好事」，反認為是「文明社會中的香港人」展露的基本人性表現，帖文一出即獲網民大讚。



有電單車早前於馬鞍山疑因天雨路滑跣軚，鐵騎士不慎倒地受傷，這時3組經過該處的途人及駕駛者，雖然互不相識，卻各自伸出援手，分別協助照顧傷者。（fb「泰道 Khob-Khun Thai Massage」圖片）

該名按摩店負責人早前於facebook發文，指日前在馬鞍山西沙路近富寶花園對開駕車時，目睹1輛電單車疑因天雨路滑「跣低」，鐵騎士因而「自炒」倒地受傷。他形容「時間就在這一刻定格」，3組互不相識的途人及駕駛者竟充滿默契，二話不說分別提供協助。

樓主指，他發現意外時立刻剎停車輛，聯同數名途人將電單車扶到路邊，並於車尾箱取出能夠協助傷者的物資；另一組市民途人則跑到鐵騎士旁邊，觀察及了解其傷勢，又有人開遮擋雨及致電召喚救護車；亦有駕駛者將其座駕停泊於鐵騎士出事位置的後方並亮起「死火燈」，提醒後方駛至的車輛有意外發生，同時以車輛為傷者「單擋保護」。

就這樣，3組市民各自提供援助，直至救護員接報到場，「3組互相毫不相識的人，一見事故發生，毋須溝通，一切自然各自各擔任自己的崗位，一切冷靜而熟練地進行，沒有多餘的說話，更加沒有一絲多餘的動作，大家不發一言，一氣呵成」。

樓主事後形容，當日的經歷「絕對唔算係什麼好人好事」，認為只是港人的基本人性表現，「呢度係香港，一個文明社會中的香港人，目睹事故立刻協助救援，論各人自身的能力有咩就做咩，此乃人性中的基本」。他又指，事件令他慶幸「自己不是生活在一個見死都不敢去救的地方」。

帖文引來大批網民讚好，不少人指出「香港人原本就應該係咁，要珍惜！」、「這些就是真香港人」、「多謝好人」。亦有人認為，「正常文明社會其實唔需要強調咩好人好事，根本唔會諗會有咩危險先去幫人」、「仁者，人也」。