悲！8孩之母遭2隻比特犬狂咬慘死　兒子目擊崩潰　警當場擊斃1犬

近日美國1名女子不幸被狗咬死，她生前8孩之母，而且是愛狗人士，一向熱心公益，詎料作為狗保母代狗主照顧2隻比特犬時，卻不幸被悉心照顧的狗隻攻擊狂咬，警方到場時見到2狗攻勢未停，開槍把其1犬擊斃，惟狗保母卻傷重身亡，其兒子當時正在屋中熟睡，醒來後目睹母親慘狀後情緒崩潰。

慘劇發生後，另1隻比特犬被帶到動物管制中心隔離候查，而狗主則去向未明。可怕的是，死者事發前2日才剛被母親警告不要輕易幫人養狗，沒想到一語成讖！



美國上周發生1宗比特犬咬死狗保母的慘案。死者為46歲的特雷納，生前曾育有8名子女。案發時她被僱主的2隻比特犬撕咬至死，狀甚慘烈。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於上周四（7日）清晨時分，美國北卡羅萊納州1名46歲母親特雷納（Trena Peed）在家中遭2隻比特犬攻擊。鄰居聽到淒厲的呼救聲即時報警，希望趕得及救下特雷納，然而事與願違，最終還是無法挽回她的性命。而特雷納的其中1個兒子當時正在屋中熟睡，醒來後目睹母親慘狀後情緒崩潰。

不幸被比特犬咬死的特雷納並非狂犬的主人，而是代狗主照顧狗隻的「狗保母」，她生前把涉案的狗隻帶到家中照顧。事發時特雷納正要把2隻比特犬帶離後院，卻突然遭惡犬撲倒撕咬，她即時放聲尖叫。鄰居聽到求救聲報警求助，「天色還是很暗，我只能聽到狗攻擊她時，她發出的求救聲」。

警員接報後迅速趕到現場，第1名到達現場的警員經評估後，認為情況危急，便用手槍擊斃其中一隻狂犬，試圖阻止牠們攻擊特雷納。但為時已晚，特雷納已倒臥血泊，氣絕身亡。另一隻比特犬就被送到動物管制中心，現時仍在隔離待查。警方表示暫時未找到狗主，亦未有起訴任何人。

死者女兒韋尼莎在網上為亡母募集善款以籌備葬禮，至今募集到18,720美元（約14.7萬港元）。（「GoFundMe」圖片）

死者母親哈里斯（Helen Harris）表示在事發前2天才警告過女兒，「我告訴她不要把那2隻狗留在家中，但她太熱心偏要照顧」。她又指女兒的死亡令她非常難過，「這是我人生中經歷過最可怕最痛苦的別離，她那麼熱心助人，我以為也會有人來幫我的寶貝」。她認為狗主應承擔責任，「不論狗主是誰，他們應該主動站出來（接受調查）」。

據了解，特雷納生前對狗界有莫大貢獻，也時常行善助人，與鄰居關係和睦。有相識她近15年的鄰居表示，至今仍無法接受這樁事故。令人心酸的是，特雷納本是8孩之母，2年前才因車禍失去了2個兒子，然而悲慘的命運並沒有放過她及家人。

死者的女兒韋尼莎（Waynesha Peed）在網上募集善款以籌備葬禮，「我的兄弟姐妹、祖母，都在為媽媽的離世感到痛心。她才剛失去2個孩子，已經忍受和經歷了很多悲痛，沒想到又遇到這個悲劇」。眾籌已募集到18,720美元（約14.7萬港元）。

（綜合）