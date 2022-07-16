移民台灣｜台北人冷漠又難相處？當地人反指「熱情」背後另有機心

不少台灣人都覺得「北台灣」的生活步調相對快，人與人之間沒有「南台灣」所謂的人情味。對此，一名台灣網友日前在網路上發文，透露自己就時常聽到南部人認為台北人很冷漠，而貼文曝光後也掀起討論，甚至有人質疑「過度的熱情哪知道他是真關心還是八卦」。



日前一名台灣網友在PTT上以「台北人真的比較冷漠？」為題發文，原PO透露時常聽到南部人認為台北人很冷漠：「人與人之間都沒有人情味，看起來難相處，是不是看不起我們之類的」。不過，原PO表示自己曾經遇過很好相處的台北人，因此發文詢問大家意見：「會覺得台北人很冷漠嗎？」

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：「不會沒事跟陌生人或鄰居攀談，對新同事屬性跟派系的戒心也重」、「中南部的熱情很多時候只是想聽八卦跟比較誰過得比較好」、「台北人比較有戒心是真的，內心友善但往來時偏被動」、「不能說完全的台北人，但大部分是」、「有去過中南部讀書的人感受蠻明顯的，北部人確實會對人比較有警戒心、比較冷漠；南部人比較熱情、跟陌生人能聊上幾句」、「覺得這是一種保護自己的方式，誰知道來者如何，只好先武裝自己」。

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另外，也有網友認為台北人只是比較注重他人的隱私：「北部人比較尊重隱私，從小南部長大來台北讀書後，比較喜歡這種人與人之間有距離的感覺」、「北部人比較重視隱私+1」、「台北人只是比較怕打擾別人」、「北部人真的比較注重隱私，過度的熱情哪知道他是真關心還是八卦」、「比較舒服，中南部連路人都會隨意問私事」、「台北人知道什麼叫尊重別人的隱私」、「我就是南部長大的，一堆南部老人只是想碎嘴跟八卦而已，過度干涉別人的私生活跟熱情一點關係都沒有」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】