移民台灣｜台灣搞生意貴到嘔？女星丫頭揭租金達呢個數惹網民熱議
撰文：聯合新聞網
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台灣女星丫頭（詹子晴）經營副業有成，連鎖店遍布各區，而她日前上節目《綜藝大熱門》談「什麼都漲！就是薪水不漲！」的話題時，提到曾遇過房東漲價，最後租金根本已是最初的2倍。
丫頭經營副業在各地展店，曾遇過某房東堅持一年一簽，雖然這對她來說其實很吃虧，但因為地點真的很好，她還是簽約了，沒想到一年後對方吃定她店面都已裝潢，而且生意好不太可能會走，所以開始漲租金，後續還曾連4年都調漲，7年後租金已從一開始的7萬（台幣、下同）漲到15萬，讓丫頭氣說「把我當盤子（意即「很好騙」）！」
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而丫頭最終選擇不再續租，坦言「15萬在那個地點真的很難做」。她還說後來有再回去看該地點的店面，已換過2家且最終都做不下去，丫頭直說「有些房東千萬不要當這個吸血鬼」。
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