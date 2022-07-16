驚！男童直插2米深化糞池　蓋板上跳跳紮一踩就爛　家長及時救起

百厭會付上代價！河南駐馬店日前發生驚險一幕，當地1名男童在化糞池旁跳跳紮，跳到蓋子前一腳踩爛，馬上直插2米深的化糞池中，旁邊女孩上前伸手救人不果，跑去叫大人來。最後一對男女合力將男童拉出，女子一腳踢向男童屁股，網民笑言「一看就是親媽」、「還好屎不多」。事後家長稱男童沒有受傷，幸好當時化糞池內沒水。



河南1名男童跳上化糞池蓋板，未料一踩就爛掉入2米深的池內。（微博影片截圖）

7月11日，河南駐馬店有名男童在化糞池旁玩耍，竟大膽跳上化糞池上面，結果他一下踩爛蓋子，直插2米深的化糞池內，整個人頓時消失。旁邊女童見狀幫手，嘗試拉出男童不果，即跑去求救。

最後有名女子先趕至，再聯同1名男子合力將男童拉出來。男童上來後附近的人和他保持距離，女童戴住口罩都捏着鼻子，救他的女子一腳踢向男童屁股，男子則拍她肩膀叫她別打。河南電視台報道，家長稱當時化糞池內沒有水，男童也沒有摔傷。

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雖然場面驚險，但影片令網民笑翻，「還好裏面是乾」、「一個有味道值得回憶的童年」、「洗洗還要吧」，笑言最後一腳為事件畫上圓滿句號，「踢那一腳肯定是老媽」，她鞋都沒穿就跑出來，看起來很着急。有網民認為事件沒有「不慎」，覺得他掉下去是自找的，「幸好旁邊有人」，但部份人認為村內有化糞池應該用結實點的蓋，「還敢踹孩子，你當媽的怎麼蓋的？鬆鬆垮垮脆的跟薯片一樣，是個人都會掉下去！」。

（綜合）