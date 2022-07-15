餐廳發現罕見生勾勾「橙色龍蝦」　出現機率超低　網民：熱熟咗

煮熟的龍蝦還在動？美國佛羅里達州有海鮮餐廳近日發現來貨的1隻龍蝦成身橙色，相信是極為罕見的「橙色龍蝦」，經理聯絡水族館讓他們接走。水族館隨後上傳接走橙色龍蝦的片段，指橙色龍蝦出現機率低至3000萬分之一，會讓牠到水族館生活。專家指橙色龍蝦因為外殼明亮且顏色異常，會格外引起捕食者注意，事實上當地過去也出現過橙色龍蝦，牠們色彩異常是基因突變造成。



美國餐廳發現罕見的橙色龍蝦，經理聯絡水族館讓他們接走。（「Ripley’s Aquarium of Myrtle Beach」影片截圖）

牠因為顏色特別逃過一命了！美國佛羅里達海鮮餐廳Red Lobster最近發現激罕橙色龍蝦，經理決定交給水族館。最後南卡羅來納州的水族館「Ripley’s Aquarium of Myrtle Beach」派人去接走龍蝦，免得橙色龍蝦落鑊。水族館事後拍片分享派人接龍蝦過程，由於牠成身是鮮艷橙色，令人聯想到車打芝士，故水族館也將牠命名做「車打芝士」，又介紹橙色龍蝦出現機率低至3000萬分之一。

外媒報道，餐廳經理羅克（Mario Roque）表示在入貨時發現有隻是橙色的，很高興現時能幫車打芝士找到新家。專家指橙色龍蝦很罕見，而且因外殼明亮、顏色又獨特，會格外引起捕食者注意。

網民說幸好牠被人發現才不用出現在餐盤上，「佛羅里達太熱了，牠熱熟了」、「我知道不對，但牠看起來很好吃」，有從事龍蝦生意的網民稱，他有見過藍色龍蝦，但從未親眼見過橙色的。

該餐廳不是第一次發現罕見龍蝦，2020年，他們俄亥俄州分店的職員在送貨時也發現1隻罕有的藍色龍蝦，之後將牠送到動物園生活。橙色龍蝦亦非首次出現，同樣是2020年，美國麻薩諸塞州另一家海鮮餐廳都發現橙色龍蝦，外媒指牠身上橙色源於基因突變。

（綜合）

2019年9月，美國有漁民捉獲極罕見的龍蝦，其身體「中間分界」一半黑色一半紅色，其中一邊似是煮熟後的紅色，驟眼看來似足半生熟的龍蝦。不過，有專家指這隻龍蝦的顏色源自基因突變，出現機率約5000萬分之一，捉到牠的漁船船長沒有拿牠去圖利，反而捐了給附近的漁業中心，供市民觀賞後，預料10月份會放生回歸大海。



美漁民撈獲雙色龍蝦 睇落似半生熟 專家： 突變機率5000萬分一

美國漁民發現一隻極罕見的雙色龍蝦。（「Maine Center for Coastal Fisheries」fb圖片）