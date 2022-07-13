連日熱爆上水破36度｜原來冷氣機唔熄真係更慳電　但要先做1件事

近日氣溫不斷升高，不少人已經忍不住炎熱的天氣，打開冷氣消暑，但隨之而來巨額電費，也讓民眾不免擔心。對此，就一名網友好奇，如果只是短暫出門，將冷氣關掉會比較省錢嗎？貼文一出，引發熱議。



原PO在PTT上發文表示，自己冷氣每天都開16度，基本上開24小時沒關過，因此詢問網友有時外出1至2個小時跑步、買東西，應該將冷氣關掉還是開著也無妨：「想說救救北極熊，抱歉真的不懂，這樣有比較省電嗎？」

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如離開時間不長 不關冷氣更慳電 但離家時要調高溫度

對於原PO的提問，網友們各持不同的看法，「再啟動太傷，建議一律24小時開著」、「26就夠冷了還16」、「不用關，調到28度就好」、「變頻式的話應該不用」、「要關吧，沒在運轉肯定比較省啊」、「關啊，除非你能保證冷氣不外洩」。

而針對冷氣，台電（台灣電力公司）粉專也曾說明，每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，因此建議民眾如果離開時間不長，可以選擇調成送風模式或調高溫度，不要開開關關造成耗能。

另外也可以選擇變頻冷氣，將溫度維持在26至28度，搭配電扇讓空氣循環，幫助省下荷包。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣24小時不關比較省電？台電公布正確解答，親授4招幫你省荷包】