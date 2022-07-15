台網瘋傳1張爛雪櫃照　他苦笑變成變形金剛　網民卻被另1件事嚇親

雪櫃是每個家庭不可或缺的家電，同時隨著近年技術逐漸進步，雪櫃的功能也日漸多樣化。



日前一名台灣網友在網絡上發文，直呼「開個雪櫃以為在上演變形金剛」，而貼文曝光後也掀起討論。

【圖輯】網民笑完即時嚇到面青：「嚇到差點破了…」（點圖放大看原PO怎麼說及網民留言👇👇👇）

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日前一名台灣網友在Facebook Group《爆笑公社2》發文，從照片中可以看見，白色雪櫃的上下門嚴重分離，上面冷凍庫的門僅剩一角勉強撐著，彷彿下一秒就要墜落；而下面冷藏室的門更是嚴重斷裂，只能依靠在旁邊的桌椅上。原PO在貼文中寫道：「各位團友早上好！開個雪櫃以為在上演變形金剛一樣！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛開玩笑表示：「你是不是變形俠醫的遺傳弟子」、「分離式雪櫃」、「這樣廚房比較涼快」、「怎麼會這樣，雪櫃也太脆弱了吧」、「為什麼你的雪櫃有鍘刀門」、「我以為要變形了」、「防爆小組拆解任務出動嗎？是在哈囉」。

另外，也有不少網友眼利注意到雪櫃內的蛋：「開這樣蛋都沒掉在地上」、「蛋表示當時害怕極了」、「蛋貴，先保護好」、「蛋蛋嚇到差點破了」、「蛋嚇死了，遇到地震」、「還好蛋還在」。

【同場加映】你雪櫃底有冇呢啲詭異「米黃色粒粒」？內行人話你知係啲乜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】