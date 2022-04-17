八旬婦跌倒致骨裂　遭孫兒活生生裝膠袋塞雪櫃致死　冷血原因曝光

美國喬治亞州弗洛伊德縣（Floyd County）警方上周四（14日）揭發1宗冷血謀殺及藏屍案。1名82歲婆婆去年12月不慎跌倒，導致身體數處骨裂，其29歲孫兒不但沒有報警，反而將仍有呼吸的婆婆活生生裝進膠袋，並塞入雪櫃致死。婆婆的屍體在4個月後被發現，孫兒現時被起訴謀殺、毆擊及隱瞞他人死亡罪，正還押候審。



美國1名82歲婆婆去年12月跌傷，其29歲孫兒竟將她以膠袋包裹，並放入雪櫃致死。（示意圖 / GettyImages）

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據當地警方表示，婆婆的家人本來以為她只是搬到其他州分，但因為一直沒有她的消息，擔心之下才舉報失蹤。警方上周四在婆婆位於弗洛伊德縣的家中找到其屍體，經調查發現，婆婆早於去年12月不慎跌倒受傷，孫兒廷彻（Robert Keith Tincher III）得知婆婆有數處骨裂，卻沒有報案讓她就醫，反而拖着婆婆回家，並以膠袋將她包裹及放入雪櫃，婆婆最後在冰冷的雪櫃中失救死亡。

警方指婆婆被放入電櫃時，應還有呼吸，身體也曾移動，但最後仍被孫兒活生生「弄死」。（示意圖 / Maxim Shklyaev / unsplash）

警方事後確認，婆婆被放入雪櫃時，理應還有呼吸和曾經移動；孫兒廷彻事後繼續住在家中，直至今年3月，才因擔心婆婆的屍體會被發現而搬走。他受查期間表示，自己深愛着婆婆，形容對方是唯一一個會在他需要時給予愛和關心的家庭成員，但由於他在2018年因威脅妻子而被通緝，因此在婆婆跌傷時，因害怕令自己落網而沒有報警。

當局正安排驗屍以進一步確認婆婆的死因和死亡時間。

（綜合）