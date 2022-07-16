7月下半月4大星座恐破財！必學改運法：藏利是、掛銅錢選招財顏色

7月份轉眼間已進入下旬，不少人仍期待著自己能好好翻身、受財神眷顧。



不過清水孟國際塔羅小孟老師則對此提醒，有「4大星座」下半月恐各別因旅遊、健康、情人、投資等關鍵導致「錢空空」，因此不妨趕緊學學招財開運法，讓你平安度過7月！

4大星座下半月招財改運法，快看甚麼簡易風水佈局能帶旺財運！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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山羊座

山羊座旅遊花費容易增加，建議務必多理財，開財運方法可在你的門把上放五帝錢，且要「一串」五帝錢才能讓你充滿帝氣。

招財色：土黃

開運方位：南

配件：黃色髮夾、黃色鑰匙圈

白羊座

白羊座健康方面花費變多，容易亂買一些保健食品來吃，開財運方法可在家裡床底下放一個利是封，並於利是封內放入1元、5元、10元、50元，若有100元、500元、1000元則更好，只要通通放進利是封中並把它摺起來，接著放置於床底下當錢母，即可讓新的一年錢財不斷堆疊。

招財色：紅色

開運方位：東南

配件：紅色手環、紅色圍巾

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人馬座

人馬座容易因感情耽誤工作，在情人身上花費變多，建議開財運方法可在房間或辦公室擺一盆開運竹，但要特別注意男生擺放於左邊、女生擺放於右邊，即可旺財運。

招財色：黑

開運方位：西南

配件：黑色太陽眼鏡、黑色戒指

處女座

處女座不宜投資股票基金，若亂投資容易金錢套牢，開財運方法可將蝴蝶造型擺飾放在門外或窗戶邊，因為蝴蝶象徵「福疊」，意指福氣層層堆疊，因此你很快地就會招來四方貴人，且財運都能亨通，家運非常旺盛。

招財色：紫

開運方位：東北

配件：紫色髮圈、藍寶石、戒指、紫色指甲油

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