夫妻感情｜他是否好老公好爸爸？即睇12星座男士婚後有甚麼變化

每個人的性格不同，而在感情進展過程中，交往時和結婚生活的個性可能也不一樣。日本網站《ananweb》最近就分析十二星座的男性，在結婚後的性格會變得如何。



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白羊座

白羊男無論到了幾歲，都有着少年般的衝勁，是一位經常帶着孩子四處冒險的父親性格。不過有時玩心較重多少也有些麻煩，需要做老婆的協助克制。

金牛座

金牛男給人十足的安定感，婚後也是一家的支柱，也不會拘泥小地方。不過他們不善表達，比起甜言蜜語，長久陪伴更是屬於他們愛的證明。

雙子座

和雙子男結婚，就像和一個好朋友同居一般。無論是妻子還是孩子，都能夠暢所欲言，一同分享興趣與開心的事。不過雙子的社交能力太好，容易受到其他有心人士的糾纏，因此得經常提醒對方，務必得把家庭擺在優先順位。

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巨蟹座

巨蟹男的細心，將有助於他能扮演一個好父親的角色，例如維持家庭的和諧、關心孩子的近況等等。不過有時可能會對孩子比較嚴厲一下，這時作母親的最好得出面緩和，以免狀況失控。

獅子座

獅子男的精明幹練，將會是一個可靠的丈夫，也會是孩子憧憬的對象。要注意的是他們有沉迷於工作，不小心冷落家庭的風險，需要與他適時的溝通，才是維持一家和諧的秘訣。

處女座

處女男一向有着周全的計畫，因此如金錢上的管理，又或者碰到危機的應變，都大可令人感到放心。反而容易因為太細心，讓伴侶孩子感到有些困擾，是需要注意的地方。

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天秤座

天秤男在結婚之後，就會成為和妻子坦承一切的人，即使過去交往多年，仍會讓伴侶驚覺「原來他有這樣的一面」。而透過更加瞭解自己的丈夫，妻子也會因此感到安心與滿足。

天蠍座

天蠍男即使在婚後，熱情也不會消減一分一毫。無論發生任何事情，妻子永遠都是第一的，甚至還會因此稍微嫉妒自己還孩子。在育兒方面，則會扮演一個好榜樣，以身教讓孩子走上正軌。

人馬座

人馬男結了婚，也會像一個好伙伴一樣，在各方面與伴侶形成互相協助的關係。不過人馬男定時需要獨處，有時讓他稍微一個人輕鬆一下，反而是維持彼此感情的重點。

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山羊座

認真的山羊男成了丈夫仍十分可靠，讓人感覺只要和他在一起，無論碰到甚麼困難都能面對，對孩子的教育也抱有熱忱。不過因為標準較高，有時可能會嫌棄半吊子的作法，此時可能就需要相互溝通，告訴對方「這樣就可以了，沒辦法更好」才行。

水瓶座

水瓶男即使身份變成丈夫和爸爸，仍習慣維持屬於自己的個性和價值觀，因此難免會感到好像跟家庭有些疏遠。如何不讓他們有被綁住的感覺，又維持一家的和諧，是必須要下功夫處理的事。

雙魚座

溫柔的雙魚男相當尊重妻子，通常妻子主張該怎麼做，都會順着對方的意思，自己則擔任從旁支援的角色。即使有時會被誤會是偷懶，但其實真正反映出的，是對妻子的全面信賴。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】