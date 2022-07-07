職場星座｜7月財運最強4星座　天秤水瓶榜上有名　Top1要學懂忍耐

本土疫情近幾日明顯趨緩，但在疫情長期的衝擊之下，許多人因此陷入了低潮期，無論是事業、感情、健康還是財運，各方面皆出現了狀況。不過，艱難的虎年一轉眼就快迎來7月份，在這個月份裏，星座命理專家小孟老師表示，其中4個星座將幸運的受到財神的眷顧，財運好到被錢追着跑。



這四個星座在今個月有很好的財運（按圖了解！）

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Top4：天秤座

在即將到來的7月份，天秤座的朋友應把重心放在職場，尤其在溝通方面更要加強，才會得到更多展現實力的好機會。當抓住躍身機會的時候，切記不要壓抑自己，大膽的發揮意見和想法，否則將錯失貴人的賞識與提拔。

Top3：水瓶座

在即將到來的7月份，水瓶座的朋友財運落在正財的位置，如果有合作的業務，相信會進行得非常順利。如果有轉行的想法，不妨緊緊抓住長輩給予的機會，把過去積累的實力充分展現，將有助於避開各種危機。

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Top2：處女座

在即將到來的7月份，處女座的朋友財運會受人際關係的影響而出現變化，不過大部分都是良好的收穫。如果工作是業務性質，先前的好人氣就會成為財富密碼，從老顧客的介紹下認識更多的新顧客，展現實力的同時也收穫了正財。

Top1：雙子座

在即將到來的7月份，雙子座可謂是「自己的財神爺」，不僅在投資理財的部分，能夠在報酬與風險之間找到平衡，還能從中獲取最大的利益。最重要的是，面對任何事情都要忍耐且堅持，才不會前功盡棄、錯失良機。

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