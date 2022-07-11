星座性格分析｜一文看清12星座男女有咩唔同　白羊男原來極玻璃心

都說男人和女人是兩個星球的生物，一個是火星，一個是金星。當男人與女人相處的時候，就像是火星撞地球，撞出火花的是少數，大多數撞出的是大爆炸，而且碎片還會砸到身邊無辜的人，所以男女吵架的時候，邊上的人躺著也中槍是常有的事情。



那麼，今天我們一起來看看12星座男生女生最大不同點是哪裡吧。（點圖放大看「12星座男女之間有什麼不同」👇👇👇）

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這個世界上有了男生和女生，這兩種性別不同的生物，所以生活才會變得精彩紛綸。如果世界上只有男生亦或是只有女生，那麼人類的文明也就延續不下去了吧。不過，男生和女生由於生理構造不同，因此各方面也會有不同程度的差異。除了身體構造的差異，還有性格的差異，喜好的差異，為人處事的差異，與他人溝通交流的差異，人生價值的差異等等，但是這些差異造就了各種各樣的生活模樣。

同樣作為12星座，但是12星座的男女之間還是有著很大的不同點。白羊座女生熱情豪爽但卻脫線，白羊座男生陽光威武但卻心靈脆弱；金牛座女生懂得權衡利弊不會被感情束縛，金牛座男生為人忠誠但卻不善言辭表達愛；雙子座女生爽快活潑，愛就是愛，不愛就是不愛，絲毫不拖泥帶水，雙子座男生則對愛情不怎麼感冒，喜歡幹嘛就幹嘛，沒有兒女情長等等。正因為人與人之間，男人與女人之間有不同，所以世界才如此美麗。

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白羊座

女生：



人們都說白羊女的個性熱情外向又積極開朗，並且待人爽朗豪氣，能夠以女俠的名號來稱呼他們。但實際上白羊座女生是很脫線的，智商不線上是常態，所以他們才會做出各種各樣可愛的事情，直白一點就是出糗的事情數都數不過來。記錯人名，鬧誤會，罵錯人或是做錯事情也是常有的事情，當事情過後的她們會在牆角畫圈圈，有點可愛呢。

男生：



別看他們外表陽剛威猛，實際上內心細膩如小姑娘，而且他們的心靈是很脆弱的，一言不合就玻璃心碎了一地。在為人處事方面，就如同外表一般，非常地桀驁不馴，畢竟他們也是崇尚且追求自由的類型嘛，不喜歡受到束縛，喜歡做什麼就做什麼，隨性所欲是常態。雖然他們衝勁十足，但很可惜的得是他們太過容易受傷了。他人無心的話語，也會讓他們感到傷心。

金牛座

女生：



她們的個性多半都比較冷靜穩重且有條理性，向來都知道自己真正需要的東西是什麼，並且會提前規劃好如何去做，為了得到自己想要的東西不惜付出一切。在感情方面，她們也是一個看透紅塵的人，因為她們懂得在這一段感情裡或是這個人身上進行權衡利弊，對方到底值不值得自己付出，對方值不值得擁有自己。

男生：



他們的性情溫和安靜且冷靜理性，為人處事都比較真誠坦率，能夠成為很不錯的事業夥伴。而在情感方面則會處處碰壁，並不是因為他們不專一或是濫情，而是他們不太會表達自己的情緒，自己的感情，自己的想法，所以常常會被對方誤會自己。他們其實是很專一的類型，只是不懂怎麼更好地表達自己的愛，所以才會有比較多的沉默。

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雙子座

女生：



雖然她們總是給人一種沒心沒肺又大大咧咧的印象，但實際上她們是非常敏感細膩的那一類人。她們的心永遠沒有外表上那麼地堅強或是無懈可擊，反而就像是棉花一般，會因為很簡單的動作或是語言而受到傷害，因為棉花是最容易變形的。她們對於戀愛是很重視的，如果不愛就不要撩自己，如果愛就要讓她們感受到深切的愛。

男生：



他們的個性就像是蒲公英，前一秒停留，後一秒就飄走了，而且不知道目的地在哪裡。別人總是捉摸不透他們，而他們自己也不是特別瞭解自己。他們只是想到什麼就做什麼，不想做什麼就不做什麼，愛情於他們而言不過是生活中的一小部分，愛誰或是不愛誰都無所謂，他們只是想要在這個世界裡肆意地玩耍罷了。

巨蟹座

女生：



她們的個性溫和友善又平易近人，為人處事敏感細膩又替他人著想。不過她們天生缺乏安全感與歸屬感，因此對待他人總是緊張兮兮又神經敏感。她們總是害怕自己做出讓他人不高興的事情，容易把不屬於自己的責任扛在自己的身上。所以，他們在做事情的時候，選擇某一件東西的時候，永遠都在糾結，永遠都無法立刻做出決定。

男生：



巨蟹座男生通常都會被人評價成「中央空調」，這也無可厚非啦，畢竟他們是暖男嘛！他們有著極其敏銳的觀察力和洞察力，能夠快速地察覺他人的需要並且給予安慰，也能夠看清他人的本質。他們關心身邊的每一個人，所以才會給人一種中央空調的印象。另外，他們很小氣很記仇的哦，而且嘴巴很壞，但卻依然不會故意傷害他人。

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獅子座

女生：



獅子座女生都是傻傻又有點可愛，這是因為她們對自己非常自信的緣故，所以不會考慮他人的眼光或是想法，想到什麼就做什麼。而且，她們喜歡快樂的生活，因此常常會自娛自樂。小時候搬兩張凳子掛上繩子，然後自己一個人跳來跳去，這是常有的事情，哈哈。雖然她們身上有很多的優點，但是她們實在太缺乏耐心了，很難長時間地坐著不動。

男生：



獅子男有著極其強烈的自尊心，為人處事則比較喜歡爭強好勝，並且非常好面子。他們不喜歡他人無視或是忽略自己的存在與感受，因此在愛情裡表現得非常敏感細膩。他們總是像王者一樣，渴望他人崇拜自己和憧憬自己。另外，他們的佔有欲和嫉妒心也很旺盛，所以常常表現出特別強勢的一面，簡直可以說是「霸道總裁」的化身了。

處女座

女生：



假如你覺得自己的處女座女友越來越挑剔，越來越難伺候的時候，恭喜你呀。因為這是她們越來越愛你，越來越離不開你的表現，還是重症的那種。如果她們不愛你，就不會在乎你，也不會關心你會變成什麼樣子，更不想和你有任何關係。她們愛你，所以才會想盡辦法讓你變得更好，因為她們想要以後也能夠跟你一起生活。

男生：



處女座男生不會對女友很挑剔，但也不是因為他們不愛對方的表現。而是因為他們越愛一個人越是想要記住對方的所有愛好，身體上的各種資料，為人處事的方式，與他人交往的模式，與他人說話的方式等等，他們都看得非常清楚，對方的身體以及習慣，甚至想要知道對方骨骼密度，對方的脂肪層是什麼數值（請問你是魔鬼嗎？哈哈）。

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天秤座

女生：



她們有著極其強烈的強迫症，甚至比處女座還要厲害的程度。她們無法忍受不公平不公正的人事物，也無法忍受自己所使用的物品不乾淨，更無法忍受自己所處的環境髒亂差。每當她們處於這種環境的時候，她們就莫名地感到頭皮發麻，然後精神緊張，再之後就會脾氣急躁。這種時候，她們是看哪裡都不順眼，看誰都不爽，讓人很煩惱。

男生：



大多數有著風度翩翩美譽的天秤座男生都有著自戀傾向，他們為人處事方面表現得落落大方且有紳士風度。除此之外，他們崇尚、追求且喜歡一切美麗又充滿魅力的人事物。他們在夏天穿得清涼，在冬天穿得單薄，那是因為不想自己的魅力被厚重的衣服所遮掩。這樣的天秤座男生與天秤座女生有何不同，大傢伙們都能夠看出來了吧，他們是要風度不要溫度的類型。

天蠍座

女生：



蠍子座女生的個性冷靜穩定又理性，但是她們卻非常缺愛，非常缺乏安全感，非常容易患得患失。她們總是會覺得對方給予自己的愛不夠多，即使對方真的很愛很愛她們，但她們仍然覺得不夠。如果沒有比她們愛得程度深，她們都覺得不夠。其實，即使對方已經很愛很愛她們，她們也不會滿足。畢竟她們太缺乏愛了，就像是一個無底洞一樣，再多的愛都沒有辦法填滿。

男生：



天蠍座男生有著極其旺盛的佔有欲和控制欲，還有著極其強烈的嫉妒心，他們這些表現在愛情和婚姻方面體現得尤為明顯。雖然他們總是表現出一副淡漠的表情，但實際上內心十分地熾熱和瘋狂。他們想要對方一直把視線投放在自己身上，想要掌控對方的一切，無論是行程亦或是思想，他們都想要控制。只有把一切都控制在自己的手裡，他們才會有安全感，才會感到放心。

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人馬座

女生：



她們的個性開朗活潑又熱情外向，崇尚且追求自由，喜歡無拘無束的生活方式與環境，不喜歡受到任何束縛。但是，當她們遇到心愛的人，便願意停靠，而不是繼續漂浮不定。儘管他們依然會自由自在地活著，但是她們會帶上自己的愛人和孩子們一起出去玩耍，而不是選擇自己一個人隨處浪，隨處耍。她們仍然有著不羈的個性，只是會懂得收斂，也懂得控制，同時更加地理性了。

男生：



他們也同樣崇尚且追求自由，但是他們無法忍受被束縛，一旦感覺自己被束縛，他們就會立刻逃離他人或是他們所處的城市。而且，他們容易預估錯誤自己的承受能力，即使和他人私奔到某個城市，半年以內就會自己跑回來了。他們會被所謂的「自由」所束縛，反而做任何事情都比較束手束腳，特別是與感情或是婚姻相關的事情更是沒有人馬座女生們那般灑脫，那般懂得收放自如。

山羊座

女生：



成熟穩重且冷靜理性的她們總是給人一種非常獨立自主的感覺，似乎不會被感情方面的事情所影響。但其實她們是非常缺乏安全感的類型，無論是在家庭裡，生活中，亦或是愛情裡，她們都渴望擁有滿滿的安全感。因為她們總是會胡思亂想，而且對自己不夠自信，所以她們在戀愛中就會特別害怕對方會變，只要有一點不一樣就會神經敏感，然後失眠到天明。

男生：



這個星座的男生能夠託付的事情，那就是工作。如果想要託付愛情或是想要託付終身幸福的話，那麼就需要自己有強大的忍耐寂寞的能力了。因為山羊座男生比較追求事業上的成功，他們渴望得到升職加薪，渴望實現自我價值，渴望得到重用，所以他們把大量的時間與精力都投放在事業方面。所以，在愛情方面或是家庭方面就有點力不從心了。

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水瓶座

女生：



她們中的大多數都很容易放棄自己想要的東西，儘管他們是有各種欲望，但他們對欲望是否能實現卻不是很在意，並不執著於得到什麼東西。如果需要她們付出大量的努力、精力或是需要犧牲自己某些東西才能夠換來的東西，她們就不怎麼想要。在挑選東西的時候，或是在思考要不要談戀愛的時候，就已經有了想要放棄的想法，畢竟她們把紅塵都看透了呀。

男生：



個性安靜溫和的他們有著許多的目標，有著許多的愛好，有著許多的想法，但是卻沒有一樣能夠持續堅持下來，也沒有一樣東西能夠長時間佔據他們的思緒。他們總是能夠很輕易地定下目標，然後又很輕易地放棄自己所定下的目標。只奧稍微碰壁，他們就會輕易地放棄自己，真是讓人可惜。明明他們再執著一點，就能夠更加接近自己所喜歡的東西。

雙魚座

女生：



雙魚女的個性溫柔體貼又善解人意，無論何時何地都處處為他人著想和考慮，總是站在他人的角度和立場上思考問題。由於她們平時總是一副柔和的臉，加上還擁有著一雙眼淚汪汪的眼睛，濕潤的眼睛總是會給人一種柔弱的感覺，所以常常會被人認為很脆弱。但實際上，她們的心理承受能力比他人想像中更強大，而且也不軟弱，反而是很男性化的思維模式。

男生：



他們的性情開朗溫和，待人接物親切友善，為人處事冷靜理性，給人一種非常正經的感覺。大多數人沒有和他們加深友情的時候，都會覺得他們是一本正經的類型。但其實，只要深入交往之後就會發現「正經」只是他們的一種偽裝。實際上他們是很悶騷的類型啦，而且他們也從不同的管道知道許多開車的梗，但在他人說出口之前不會說，是不是有點狡猾呀？

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