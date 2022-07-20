分手幾年前女友突然約食飯　港男猶豫是否出席　網民紛勸：唔好去

「電話響起了，你要說話了，還以為你心裏對我又想念了」。有港男日前發文表示，分手已有數年的前女友最近突然約自己見面，言談間又透露對當年分手一事感到抱歉。他憶述自己當年為情所傷，好不容易才走出陰影，實在想不通為何前女友這時又突然道歉並要求見面。不少網民都勸樓主不要見面免受二次傷害，更認為他的前女友相約見面只有3種原因：借錢、派帖、賣基金。



樓主在討論區表示與前女友分手已有4年，當時他非常傷心。最近前女友聯絡他，稱對當年分手感到抱歉，又希望與他見面。（《來自星星的你》劇照）

該港男在香港討論區以「分咗手幾年嘅前女友，突然話想揾你食餐飯」為題發帖，稱與前女友分手已有4年之久，當時他深受情傷之苦，「好不容易才捱了過去，甚至對人覺得好失望」。近日他突然收到前女友的道歉訊息，「仲話自己當時唔知咩事離開咗我」。樓主打算當是久未見面的朋友聊天，然而對方卻很堅決地要求見面。

樓主一開始不知對方出於什麼原因相約見面，亦不知是否應該出席，畢竟不想再受情傷，而前女友似乎從他的對答看出他的抗拒，「於是講咗啲比較唔客氣嘅說話，之後就又自動消失了」。樓主認為這是2人最好的結果，又直言「希望佢唔好再揾我」。

有網民認為樓主前女友可能是剛分了手，故意裝可憐向樓主尋求安慰。（《燦爛又孤獨的守護神－鬼怪》劇照）

帖文引來網民熱議，有不少人都覺得樓主的前女友居心叵測，並非單純想見面，因此不建議樓主與她見面，「十居其九係想借錢」、「俾人飛咗咪扮慘搵返你」、「可能搵你買基金」、「千祈咪去，通常係派惦（帖）」。亦有人讚樓主「有骨氣」，「叻仔，唔好俾佢氹到」、「梗係唔去啦，去咗可能唱衰你想翻撻」。