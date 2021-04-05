老公由朝到晚砌模型車　人妻求陪伴求性皆被拒：我仲係咪你老婆？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-05 18:00

已婚男人仍有個人嗜好亦屬正常，但如果沉迷到漠視另一半就隨時會引起婚姻危機！有人妻在討論區上分享，指丈夫沉迷模型車，「返到屋企就砌模型，無交流」，即使自己做健身保持體態「但你都冇興趣咁」，她曾主動求性亦都被拒絕，令人妻嬲爆質問：「我仲係咪你老婆？」，「你個X街，你都無愛惜我」。

人妻在討論區上發文，指丈夫沉迷玩模型車，即使主動求性對方亦都拒絕。（GettyImages）

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人妻在香港討論區上以「我仲係咪你老婆？」為題發文，分享丈夫因為沉迷玩模型車而與自己缺乏交流，即使講明想他陪自己看電影，亦因丈夫沒有興趣而要自己去。另外，在親密關係方面，人妻提到自己曾經主動攬住丈夫作出性明示，但丈夫卻以累為由拒絕。

按圖看寂寞人妻的心聲👇👇👇

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人妻在回應中提到自己曾經與丈夫討論雙方相處問題，但丈夫就指自己沒有做錯事，「點解要冧我？」。有網民建議人妻可與丈夫一起玩模型車，「之後有藉口叫佢陪返你」，不過人妻就回應指自己完全無興趣砌車，「覺得無聊到極點」。

有網民回應指自己曾聽過類似案例，男方曾經回應女友妥協1個月，但之後就打回形，說如果人妻有自己活動，丈夫亦不願意理會，「咁就代表佢真心想大家咁樣生活方式走落去，如果唔係佢自己想變都冇辦法」。另外亦有人認為，人妻沒有錯，「老婆啱，女人要氹」。

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