鬼節鬼門關就開「4生肖劫數難逃」屬虎易有車禍　一文看清點擋煞

【鬼節／鬼月】今年7月29日為農曆7月初一，也就是鬼門開的日子，不少民眾抱著「寧可信其有，不可信其無」的態度，來面對鬼月的諸多禁忌。



台灣命理專家小孟老師提醒，生肖屬虎、豬、狗和鼠的人有劫數，務必多加留意。（點圖放大了解「鬼節鬼月點擋煞」👇👇👇）

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屬虎：交通事故、罰單

鬼月前後容易有交通事故或罰款，有破財的跡象，出門在外要小心謹慎，可以把紅包袋放在包包或皮夾裡，藉此化解意外的發生。

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屬豬：忽冷忽熱、感冒

除了當心身體病痛外，可能還會有小中風的狀況，尤其小孩跟長輩，容易感冒生病，加上仍是疫情期間，盡量不要去公眾場所，特別是密閉式空間。建議在手上纏繞紅色繩子，就可以化解厄運。

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屬狗：摔倒跌倒、小意外

會有倒楣關卡，鬼月前後容易在廚房或浴室踩空滑倒，導致筋骨不好，不妨在床下放綠色色紙，化解煞氣。

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屬鼠：注意撞到，小傷較多

容易有血光之災，切菜、弄花草的時候，可能會被刺傷，小傷口不斷，另外起床迷糊之際，須注意不要撞到桌角，睡前記得收好延長線，以免摔倒或絆倒，造成筋骨痠痛。

化解的方法是在家中擺放3顆小石頭，像是房間枕頭櫃上方、客廳45度角，如果家中都沒這些地方，可放在床下方，3顆小石頭代表三陽開泰，也象徵3個手榴彈、炸彈，把晦氣、衰運全部炸光光。

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